Top 14. Face à Castres, Antoine Dupont va retrouver un ancien copain !

Nous le savons tous, la carrière professionnelle de Dupont a démarré du côté de Castres, alors qu'Antoine n'avait pas encore 18 ans. Avant cela, il évoluait à Auch, qui avait à l'époque une génération dorée.

Dupont-Doubrère, jusqu'en finale des Crabos

Antoine Dupont aura passé 3 saisons au FC Auch, avant de rejoindre le Castres Olympique, une plus grosse écurie pour évoluer. Pendant ces années-là, le jeune "Toto", comme l'appelaient ses amis, a disputé deux ans dans les catégories cadets, et une en juniors. À l'époque, Auch évoluait en Crabos, qui est la catégorie de jeunes la plus élevée. En parallèle, Dupont était également au lycée Jolimont de Toulouse, où il poursuivait son Bac S en pôle espoir. Déjà un phénomène en Crabos, Dupont avait emmené les siens jusqu'en finale du championnat de France Crabos, contre l'équipe du Racing 92, composé de Camille Chat, Boris Palu ou encore Louis Dupichot. Malgré une défaite 18 à 20, les Gersois et Dupont gardent un souvenir indéniable et fait assez rare pour être souligné, le demi de mêlée du Stade Toulousain n'évoluait pas en 9 durant cette saison ! Eh oui, c'est le castrais Gauthier Doubrère qui officiait à ce poste, avec comme ouvreur Dupont. Ainsi, la charnière dorée d'Auch va se retrouver ce soir, pour la 13 ème journée de Top 14, dans un derby, comme à son habitude, électrique. À l'époque, Doubrère avait fait ses débuts à tout juste 18 ans, en équipe première à Auch en fédéral 1, avant de rejoindre les espoirs de l'UBB. Recruté du Stade Montois cet été, par son ancien manager à Auch, Pierre Henry Broncan, Gauthier Doubrère sera remplaçant face au Stade Toulousain, pour de belles retrouvailles !

Les jeunes d'Auch, une équipe de pépites

Antoine Dupont aura donc passé de belles années dans le Gers, non seulement sur le plan sportif, mais pas que ! En effet, le capitaine "Toto" était plutôt bien entouré, et avec lui, se trouvait des joueurs du XV de France actuel. Parmi eux, son pote de Toulouse, Anthony Jelonch, avec qui il joue en club et en équipe de France, puis Grégory Alldritt et Pierre Bourgarit avec qui il a joué en cadet à Auch. Ces 4 joueurs forment aujourd'hui des éléments moteurs du XV de France, et la complicité affichée en équipe de France peut aussi s'expliquer par ces liens-là. Ensuite, au Stade Toulousain, Paul Graou a rejoint l'aventure et c'est également un ancien partenaire du Dupont à Auch, issu de la même génération qu'Alldritt et Bourgarit. Il a partagé une année en cadet avec le capitaine des Bleus, et Graou a gardé de très bons contacts avec Dupont et Jelonch. En attendant les retrouvailles d'après-match, toulousains et castrais se livreront une belle bataille, pour la 13 ème journée de Top 14.