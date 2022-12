VIDÉO. Il y a plus d'un an, Toulouse et Dupont corrigeaient sévèrement le CO en Top 14

Lors de la dernière édition du Top 14, le Stade Toulousain avait tout simplement atomisé son voisin castrais à domicile (41-0), avec un Dupont des grands soirs.

Top 14. Excellente nouvelle pour le Stade Toulousain juste avant de recevoir CastresCe vendredi, la veille du réveillon de Noël, le Stade Toulousain accueillera son meilleur ennemi, le Castres Olympique, pour le compte de la 13ème journée de Top 14. Un choc très attendu, les deux formations nous offrant toujours des duels très accrochés. Mise à part peut-être le dernier voyage du CO sur les terres toulousaines, lors du mois d'octobre 2021. À cette époque, les coéquipiers d'Urdapilleta venaient faire un coup chez les hommes d'Ugo Mola, qui s'étaient inclinés la semaine d'avant face au LOU. Mais voilà, rien ne se passa comme prévu pour les Tarnais. D'entrée, les Rouges et Noirs imposent leur rythme, et se trouvent les yeux fermés. Emmenés par un Antoine Dupont stratosphérique, les Stadistes n'encaisseront pas un seul point lors de ce match, et en passeront plus de 40 à leur adversaire. Une véritable déculottée, comme rarement le Castres Olympique en a pris ces dernières saisons. Néanmoins, les coéquipiers de Babillot ont depuis pu se venger de cette humiliation subie, notamment lors de la dernière demi-finale de Top 14, remportée 24-18.

