VIDÉO. RUGBY. Ramos voit rouge, laisse-t-il Toulouse “à poil” en 15 contre Castres ?

Face aux Sharks de Sale, le Stade Toulousain a signé une large victoire. Cependant, les dernières minutes ont été polluées par l’indiscipline.

Quatre, cuatro, four, quattro, etc. Dites-le dans la langue que vous voulez… Ce chiffre correspond au nombre d’arrières internationaux que possède le Stade Toulousain dans son effectif. Avec Ange Capuozzo, Malvyn Jaminet, Thomas Ramos et le très polyvalent Juan Cruz Mallia (NDLR : il est le 15 titulaire avec l’Argentine cette année), le choix du roi s’impose. La décision était même tellement ardue que Capuozzo a évolué sur l’aile durant la majorité de ses rencontres. Pourtant, qui aurait pensé que le poste se retrouverait bredouille dès la mi-décembre…

Ramos suspendu, qu’en est-il des autres ?

En effet, l’international italien Capuozzo s’est blessé face au Munster. Touché au poignet, il commence tout juste les soins et devrait revenir aux affaires en janvier. Face aux Sharks de Sale, Thomas Ramos a écopé d’un carton rouge. Il aurait donné un coup de tête à un joueur adverse en fin de rencontre. Après le match, Antoine Dupont a semblé serein en conférence de presse. Il a déclaré qu’il n’y avait pas “d’agression caractérisée” selon lui et espérait que “la sanction ne sera pas trop sévère pour” Thomas Ramos. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c’est qu’il manquera la rencontre face à Castres.

Avec des blessures de plus longues dates, Jaminet et Mallia en sont au même stade. Selon le dernier rapport d’infirmerie du club, les deux joueurs “passeront un dernier test d’attitude au contact lundi pour valider leur aptitude à reprendre l’ensemble de l’entraînement avec le groupe professionnel”. Actuellement, le joueur porteur du numéro 15 face à Castres le 23 décembre reste flou. Si leur retour paraît donc imminent, Ugo Mola doit espérer beaucoup de ces fameux tests. Dans le cas où il ne serait concluant pour aucun des deux joueurs, du bricolage pourrait s’opérer. Par exemple, Sofiane Guitoune a déjà joué quelques matchs à l’arrière quand il était sous les couleurs de l’UBB. Il avait notamment disputé l’une de ces rencontres face à Toulouse. En réalité, il s’agit même du poste de ses débuts au SU Agen.

