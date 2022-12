VIDÉO. RUGBY. Avec un essai somptueux d’Antoine Dupont, Toulouse illumine le Wallon

Toulouse était mal rentré dans sa partie. En effet, les locaux ont rapidement encaissé un essai des Sale Sharks. C’est le pilier gauche Rodd qui a profité d’un cafouillage de Thomas Ramos pour valider cinq petits points dès le début de la rencontre. Ensuite, les Toulousains se sont rapidement mobilisés. À la 19ᵉ minute de jeu, les hommes d’Ugo Mola ont inscrit la bagatelle de 3 essais. Par ailleurs, le dernier de cette série est le produit d’un magnifique mouvement collectif.

Dans ses 22 mètres, Thomas Ramos joue vite un arrêt de volée. Naviguant dans la défense anglaise, il parcourt une bonne vingtaine de mètres avant d’être stoppé. Avec un ballon rapidement éjecté par Antoine Dupont, la machine se met en route. Le numéro 9 sert Flament qui sert Ntamack. L’ouvreur de l’équipe de France effectue une sublime passe qui saute 4 de ses coéquipiers et offre un 2 contre 1 à Delibes et Tauzin. Si le centre tente de prendre l’extérieur, le défenseur adverse ne se laisse pas avoir. Astucieusement, Tauzin vient se proposer pour une croisée. Grâce à ces appuis, il se libère du premier plaquage. Après ça, les Toulousains emmènent le ballon dans l’en-but grâce à une suite de passes habiles et bien négociées entre les trois quarts toulousains. Finalement, c’est Antoine Dupont qui ira aplatir le cuir devant un public en ébullition.

RUGBY. Leader du Top 14, Toulouse domine facilement le classement des JIFF, mais qui ferme la marche ?Avant le match, le demi de mêlée s'est exprimé à Rugbyrama au sujet de ses adversaires du jour. Dans l’entretien accordé au média spécialisé, il ne cache pas l’estime qu’il porte à cette équipe des Sale Sharks : “Ils sortent d'une très grosse prestation contre l’Ulster. Mais c’est à l’image de leur début de saison en Premiership, c'est une équipe qui réalise de grosses performances. Sale est une équipe qui marque beaucoup de points, et elle domine ses rencontres. Elle est en pleine confiance et joue cette Champions Cup à fond.”

