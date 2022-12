Top 14. Excellente nouvelle pour le Stade Toulousain juste avant de recevoir Castres

Cadeau de Noël avant l'heure pour Ugo Mola et son staff ! Les Toulousains enregistrent le retour de Melvyn Jaminet avant la réception de Castres, pour le derby du sud-ouest.

Le retour de Melvyn Jaminet à l'entrainement ce week-end tombe presque à pic pour l'effectif du Stade Toulousain. En effet, son principal concurrent et coéquipier, Thomas Ramos, sanctionné d'un carton rouge contre les Sales Sharks en Champions Cup, passera mercredi après-midi devant la commission de discipline de l'EPCR. Ce dernier, auteur d'un coup de tête sur un joueur des Sharks, avait été cité une première fois pour ce geste par l'EPCR, puis une deuxième fois pour "un contact avec les yeux" du demi de mêlée de l'équipe anglaise. L'arrière du XV de France risque gros, et sera quoi qu'il en soit privé de matchs de Top 14 jusqu'à la fin de l'année. Cependant, Jaminet est de retour, et plus vite que prévu, lui qui devait reprendre que fasse à son ancien club de Perpignan. L'arrière toulousain a repris l'entrainement collectif avec ses coéquipiers en début de semaine, et semble être opérationnel pour la réception du CO. C'est une aubaine pour le club, qui, certes, perd un de ses leaders de jeu, mais récupère une de ses recrues phares, et un buteur très fiable.

Capuozzo et Mallia doivent encore patienter

Le retour de Jaminet est d'autant plus une excellente nouvelle, car Ange Capuozzo, blessé contre le Munster au poignet, est forfait pour le reste de l'année, et devra se soigner encore quelques semaines pour revenir au meilleur de sa forme. Pour Juan Cruz Mallia, le polyvalent international argentin, qui évolue à l'aile comme à l'arrière, une blessure aux côtes l'empêche de s'entrainer complètement. Ce dernier est alors très incertain pour la 13 ème journée de Top 14, et devrait reprendre contre l'USAP, si tout va bien. Les deux absents offrent la possibilité à Mola de déplacer Dimitri Delibes à l'arrière si besoin, lui qui avait couvert ce poste contre le Stade Français, lors de la 10 ème journée. Contre Castres, Jaminet devrait assurer sa place, à moins que cette reprise ne soit trop juste pour l'international français.