CHAMPIONS CUP. Exclu face à Sale, Thomas Ramos se dirige-t-il vers une lourde suspension ?

Exclu pour un coup de tête face à Sale, le Toulousain Thomas Ramos vient d'être cité une 2ème fois par l'EPCR. Cette fois pour une suspicion de fourchette...

Malgré un match plus qu'abouti face à Sale qui conforte le début de campagne européenne parfait du Stade, les Toulousains pourraient avoir perdu gros. En effet, leur arrière titulaire et buteur Thomas Ramos a été exclu en toute fin de match face aux Anglais, pour avoir donné un coup de tête à un adversaire lors d'une échauffourée. Un geste répréhensible et complètement inutile, surtout lorsque vous venez d'en passer 40 à votre opposant du jour qui ne cherche, lui, plus qu'à vous faire dégoupiller. Et si son capitaine Antoine Dupont l'a logiquement défendu après le match en déclarant qu’il n’y avait pas “d’agression caractérisée” selon lui et qu'il espérait que “la sanction ne sera pas trop sévère pour” Thomas Ramos, les images sont claires et l'arrière international sera à n'en pas douter suspendu durant les prochaines semaines.

Sauf que ce n'est pas tout ! Cette suspension pourrait, en cas d'avération de l'autre citation de Thomas Ramos, être bien plus longue que celle attendue par le staff toulousain. En effet, on apprenait ce lundi que le natif de Mazamet a également été cité par l'EPCR pour "suspicion de contact avec les yeux" du demi de mêlée Gus Warr. L'action se serait produite à la 56ème minute de la rencontre face à Sale, comme l'a écrit l'organisation européenne dans un communiqué. L'audience de Ramos aura lieu ce mercredi 21 décembre et il risque entre 4 et 52 semaines de suspension, comme le stipule le règlement dans ce type de cas. En plus de sa potentielle sanction pour son coup de tête, bien sûr...

