CHAMPIONS CUP. Toulouse et La Rochelle, les deux seules chances françaises ?

Avec deux victoires en autant de rencontres, Toulouse et La Rochelle ont parfaitement débuté leur campagne en Champions Cup.

VIDÉO. RUGBY. Ramos voit rouge, laisse-t-il Toulouse “à poil” en 15 contre Castres ?Après les deux premières journées de Champions Cup, un constat peut déjà être fait : le Stade Toulousain et le Stade Rochelais sont, encore une fois, au rendez-vous. Avec deux victoires en autant de matchs, les deux derniers vainqueurs de cette compétition sont actuellement en tête de la poule B, devant Leicester. De quoi envisager de belles choses pour la suite. Une bonne nouvelle donc pour le rugby français, même si les deux ogres du Top 14 semblent bien seuls au niveau européen. Car en effet, si l’on met de côté ces deux équipes, les écuries tricolores n’ont glané que 2 victoires en 12 rencontres ! Celle de Clermont face aux Stormers, ainsi que celle de Montpellier sur la pelouse des London Irish. Mais à part ça, rien à se mettre sous la dent pour les clubs français…

VIDÉO. Non mais vous avez vu cette course folle d’Antoine Dupont face à Sale ? L’UBB en grande difficulté, le Racing quasiment éliminé

Habituellement présent sur la scène européenne, le Racing 92 déçoit en ce début de Champions Cup. Ridiculisé au Havre par un Leinster certes injouable, le club de Nanterre s’est ensuite incliné de peu sur la pelouse des Harlequins, dans une rencontre où il y avait pourtant la place. Avec un seul point après deux journées, les Franciliens sont donc condamnés à faire un sans faute sur la phase retour, sachant qu’ils devront se déplacer au Leinster, qui est actuellement l’équipe la plus impressionnante du continent. Même dilemme pour l’UBB, qui, malgré deux belles performances face à Gloucester et aux Sharks, n’a pour l’heure toujours pas gagné lors de cette édition. Enfin, le CO et Lyon sont également quasiment éliminés, d’autant plus qu’ils affronteront des favoris pour le titre final lors des prochaines journées (Saracens, Exeter, Bulls). Pour rappel, les 8 premières équipes de chaque poule se qualifieront en huitièmes de finale, tandis que les 9èmes et 10èmes seront reversées en Challenge Cup.

VIDEO. CHAMPIONS CUP. 99 points en deux matchs, le Leinster fait peur ! Qui pourra les stopper ?

La poule A de la #ChampionsCup ne porte pas chance aux clubs français.😶‍🌫️



L'@UBBrugby et @LeLOURugby sont malgré tout aux portes des qualifications avec deux points de bonus. 🚪🏆 pic.twitter.com/qiWsWCkbUv — Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) December 18, 2022