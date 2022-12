VIDÉO. Non mais vous avez vu cette course folle d’Antoine Dupont face à Sale ?

Lors de la rencontre de Champions Cup entre Toulouse et Sale, Antoine Dupont a réalisé un match XXL, inscrivant notamment deux essais, dont un dont lui seul a le secret.

VIDÉO. RUGBY. Avec un essai somptueux d’Antoine Dupont, Toulouse illumine le WallonCe dimanche, juste avant la rencontre entre la France et l'Argentine, le Stade Toulousain recevait les Anglais de Sale en Champions Cup, pour le compte de la deuxième journée. Une rencontre importante pour Ntamack et les siens, afin de confirmer leur excellente prestation face au Munster la semaine dernière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Toulousains ont fait ce qu'il fallait à Ernest-Wallon, en s'imposant facilement 45-19. Et si tous les joueurs du Stade ont été au rendez-vous, un en particulier a encore une fois éclaboussé le monde de rugby de son talent : Antoine Dupont. Omniprésent dans tous les secteurs de jeu, le demi de mêlée a inscrit un doublé, dont une réalisation dont lui seul a le secret, en début de seconde période.

RUGBY. Stade Toulousain. Dupont et ses copains enflamment les réseaux en Champions Cup face à SaleEn effet, et alors que les Toulousains décident de relancer dans leur propre camp, Lebel prend l'intervalle avant de servir Ramos. L'arrière toulousain tape à suivre, voyant que son centre Delibes était à la course. Sauf que, tapis dans l'ombre, un autre joueur avait suivi l'action : Antoine Dupont. Hors-jeu au départ de l'action, le capitaine du XV de France a eu l'intelligence de ralentir volontairement sa course pour être remis en jeu, avant d'accélérer pour arriver le premier sur le ballon. Une course folle, puisqu'au moment du coup de pied, pas moins de 5 joueurs étaient en avance sur celui-ci. Du grand Dupont, tout simplement.