VIDEO. CHAMPIONS CUP. 99 points en deux matchs, le Leinster fait peur ! Qui pourra les stopper ?

Ce vendredi soir, le Leinster a humilié Gloucester en passant près de 60 points ! Les Irlandais impressionnent en ce début de Champions Cup. Iront-ils au bout ?



On vous voit venir : la saison est encore longue et à l'image de l'an passé, rien ne garantit que le Leinster sera champion d'Europe. Mais quand même, on ne peut qu'être impressionné par les prestations des Irlandais. Après avoir passé 42 points au Racing 92 sur sa pelouse, le vice-champion a humilié Gloucester à la maison. Josh van der Flier et ses coéquipiers ont inscrit la bagatelle de 57 points aux Anglais. Pas besoin de calculatrice pour savoir que ça fait 99 points marqués en deux matchs. Le troisième ligne, récemment élu meilleur joueur du monde, a inscrit l'un des neuf essais des locaux. Comme souvent, l'ailier Lowe a participé à la fête avec un doublé. Qu'on fait les visiteurs ? Si on ne regarde que le tableau d'affichage, on serait tenté de dire rien. Puisqu'ils n'ont pas réussi à marquer le moindre point. Mais on doute qu'ils aient regardé les Irlandais jouer. C'est juste que ces derniers semblent tout bonnement injouables. Ultra efficaces en attaque avec 15 essais en deux rencontres, ils sont également solides en défense avec seulement dix points concédés. Il nous tarde d'être aux phases finales de la Champions Cup. VIDEO. Vous voulez voir du très beau rugby ? Admirez ce sublime lancement du Leinster face au Racing 92