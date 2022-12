VIDEO. Vous voulez voir du très beau rugby ? Admirez ce sublime lancement du Leinster face au Racing 92

Ce samedi, le Leinster a réalisé une véritable démonstration face au Racing 92 en Champions Cup à l'image de cet essai en première main de Ringrose.

''Branlée'', ''démonstration'', le Leinster a impressionné les fans de rugby en punissant le Racing 92Ce samedi, le Leinster a frappé un grand coup en passant 40 points au Racing 92 en Champions Cup. Les finalistes de l'an passé ont été sans pitié avec les Racingmens. Ces derniers, pourtant en forme en Top 14, n'ont rien pu faire face à l'armada irlandaise. Laquelle a inscrit six essais aux Franciliens. La forme du moment ne sera pas celle du printemps. Le Leinster ne le sait que trop bien. L'an passé, ils avaient réalisé une superbe phase de poules avant de s'incliner en finale face au Stade Rochelais. Nul doute qu'ils ont appris de leurs erreurs. Comme l'an passé, ils semblent plus affutés que jamais. Et surtout plus que les Racingmen qui ont été incapables de mettre leur jeu en place. L'essai de Wade en fin de partie n'a fait que renforcer leurs regrets. De leur côté, les Irlandais n'auront pas grand-chose à travailler la semaine prochaine tant ils ont semblé sûr de leur force, à l'image de cet essai inscrit avant la pause. Un lancement léché à l'irlandaise avec des passes dans le bon timing, des leurres et des courses justes jusqu'à ce caviar de Lowe pour Ringrose.