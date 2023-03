TOP 14. Finesse et fraternité ce week-end entre Josua Tuisova et Filipo Nakosi ?

Les deux frères Nakosi et Tuisova s'affronteront ce samedi, dans un duel explosif. Alors, c'est qui le puissant ?

C'est un duel qui sent la poudre à 100 bornes à la ronde. Un duel de frères, un duel de monstres, aussi. Ce week-end à Pierre-Fabre, la terre tarnaise va trembler, soyez-en sûrs. En effet, les deux frangins les plus destructeurs du championnat (voire de la planète) vont s'affronter. À une différence près avec les années précédentes : leur confrontation ne devrait pas être directe. Si l'on se souvient d'oppositions explosives dans leur couloir, Josua Tuisova devrait cette fois-ci évoluer au centre, tant il marche sur l'eau ces dernières semaines. Reste qu'il se pourrait bien que LA terreur du championnat et facteur X lyonnais croise à l'occasion la route de son demi-frère en cours de partie. Car Filipo Nakosi, pourtant moins percutant que les saisons précédentes mais toujours indiscutable, sera - selon toute vraisemblance - titulaire à l'aile gauche du CO samedi.

Bref, au-delà d'être un tournant de la saison pour les Tarnais, ce Castres vs Lyon sera une belle occasion de voire des culs, du spectacle et de la fratrie grâce aux deux bestiaux de la province de Ba. Deux garçons au physique de buffle (1m83 pour 108kg pour le Castrais, 1m81 et 113kg pour le futur joueur du Racing), aux qualités athlétiques de folie et au plaisir commun : aller derrière la ligne adverse. Les 7 essais en 11 matchs de Top 14 du Lyonnais cette saison en témoignent, de même que les 37 réalisations du Castrais depuis ses débuts dans l'élite française.

À eux deux, les "frérots" cumulent d'ailleurs plus de 100 essais en Top 14 : un record pour une fratrie. Le feront-ils encore évoluer ce week-end ? Durant le multiplex de 17h15, samedi, il vous faudra rester branché sur cette rencontre entre le 11ème du Top 14, et le 3ème, pour le savoir. Pas forcément le match le plus excitant du week-end au premier abord, mais les saisons précédentes nous ont montré qu'une affiche où Tuisova et Nakosi s'affrontent n'avait rien de rationnel. Prévenez les amateurs de MMA, LE combat de ce samedi n'aura pas lieu à Los Angeles entre Ciryl Gane et Jon Jones, mais plutôt sur les bords de l'Agout...

