TOP 14. Quand Boudjellal raconte l'anecdote délirante du premier contrat de Josua Tuisova au RCT

Très tôt, les Toulonnais ont compris qu'ils avaient déniché une pépite aux Fidji avec Tuisova. Mourad Boudjellal l'avait appris à ses dépens à l'époque...

Josua Tuisova est un joueur à part, clairement. Meilleur joueur du championnat de ce mois de février, auteur de 60 essais en Top 14 et doté d'un physique unique (1m81 pour 113kg) allié à une explosivité d'une autre planète, le Fidjien arrive encore à impressionner tous les week-ends. Dans sa chronique "Mourad de Toulon", diffusée sur Rugbyrama, l'ancien président du RCT Boudjellal parle du centre ou ailier à sa manière : "Un joueur a éclaboussé la journée de Top 14 : c’est Josua Tuisova. Il a marché sur le Racing, son futur club. Le mec qui joue contre Josua Tuisova, la veille il prend toujours un kit pour aller à l’hôpital comme un pyjama, une brosse à dent. On ne sait jamais ! Quand on rentre sur le terrain face à Tuisova, tu n’es pas sûr de rentrer chez toi le soir."

Lancé sur le sujet, l'homme d'affaires va alors raconter une anecdote assez dingue sur les débuts de Josua Tuisova en France. " À ce propos, j’ai une anecdote. C’est à Toulon que nous avons découvert Tuisova. Je l’ai fait venir en France depuis les Fidji et on savait qu’on avait une perle. Un jour, Bernard Laporte décide de le lancer dans un match amical. Et moi, il se trouve que j’avais décidé de renégocier son contrat avec son entraîneur pour le signer trois ans de plus. Autant vous dire que c’était un contrat sans trop de zéro. C’était un tout petit contrat." Inconnu du grand public comme des recruteurs, le frère de Filipo Nakosi met pour autant tout le monde d'accord dès sa première apparition avec les Toulonnais. Boudjellal poursuit : "Donc je dis à Bernard Laporte : même si Tuisova fait un gros match, tu n’en parles pas, tu dis que c’est un accident. Et donc le match se passe et Bernard Laporte dit devant tout le monde que Josua Tuisova sera le meilleur joueur du monde. Résultat des courses, son agent m’a appelé le lundi pour me dire qu’on allait tout recommencer à zéro pour la négociation." Depuis, l'ancien toulonnais est devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète, en effet. L'un des mieux payés du Top 14, aussi...

