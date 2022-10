VIDEO. TOP 14. D'une frappe à faire pâlir François Steyn, la pénalité de 58m de Melvyn Jaminet

Face à Montpellier, Melvyn Jaminet fut l'un des grands artisans du succès toulousain. Il a notamment passé une pénalité de près de 60 mètres. Décisif.

Vous le savez déjà, le Stade Toulousain est allé s'imposer sur la pelouse de Montpellier ce dimanche soir, en cloture de la 5ème journée de Top 14. Inutile, donc, d'en reparler. Ce dont il faut causer, en revanche, c'est de la performance de Melvyn Jaminet sur la pelouse héraultaise. Certes, l'arrière du XV de France ne fut à nouveau pas le roi du terrain face aux Cistes, mais bel et bien le duc du but. Car si le garçon de 23 ans dispose de statistiques monumentales au pied en Bleu, il a à nouveau prouvé que sa patte magique n'était pas valable que sous le maillot frappé du coq. Auteur d'un 5/5 et de 14 points face au MHR, Jaminet a surtout impressionné par un coup de canon à l'heure de jeu. Une pénalité d'environ 58,3 m, excentrée sur la gauche des perches s'il vous plaît, qui passa juste au dessus de la barre. Le genre de frappe qu'on ne voit qu'une fois par an, en Top 14.

Une pénalité derrière la ligne médiane ?



Aucun souci pour Melvyn Jaminet 😎 #MHRST pic.twitter.com/SVZOoc1XWY — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 2, 2022

Et si l'ancien catalan fut une nouvelle fois propre sans être fantastique, on jurerait qu'il sera toujours l'arrière numéro 1 des Bleus en novembre et pour les échéances suivantes. Certains ont beau hurler sur tous les toits que ses principaux concurrents (Dulin, Bouthier, Ramos, Spring...) sont plus tranchants ou en confiance, on ne badine pas avec une telle qualité de jeu au pied. Le genre de frappe qui peut vous faire gagner n'importe quelle rencontre, même depuis votre moitié de terrain...