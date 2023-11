VIDEO. Top 14. La fusée Damian Penaud fait une Kolbe, Antoine Hastoy serre les fesses

Le match de Top 14 remporté par le Stade Rochelais face à l'UBB a été marqué par la tentative de contre de Damian Penaud sur le coup de pied d'Antoine Hastoy.

RUGBY. Top 14. ''Encore ce week-end, des supporters de Perpignan criaient 'attention Kolbe', Ramos évoque le contre du quartOn le sait, les joueurs du XV de France ont été particulièrement marqués par l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde. Certains d'entre eux vont mettre de longs mois voire plus à digérer ce match et sa physionomie. Perdre d'un point face à son public après tant d'efforts, ça marque la carrière d'un joueur.

RUGBY. Ça, les Boks le font mieux que tout le monde, de quoi inspirer le XV de France à la prochaine Coupe du monde ?Ce match, comme les autres de ce Mondial, sera également riche d'enseignements pour le staff et les joueurs. Il se pourrait bien que les Bleus s'inspirent de certains aspects pour aller chercher un titre en 2027 lors de la prochaine Coupe du monde en Australie.

On a en d'ailleurs déjà vu un petit exemple ce week-end en Top 14 lors du match entre le Stade Rochelais et l'UBB à Marcel Deflandre. A la 31e, et alors qu'il tentait de transformer le premier essai rochelais, l'ouvreur des Bleus Antoine Hastoy a bien failli être contré par son coéquipier en équipe de France Damian Penaud.

L'ancien joueur de Clermont a-t-il été inspiré par Cheslin Kolbe ? Ce dernier a été décisif en quart de finale face aux Tricolores en montant en pointe sur Thomas Ramos. Contrant ainsi la transformation de l'arrière. Deux points qui ont pesé dans la balance au moment de faire les comptes au coup de sifflet final.

Ici, Penaud n'a pas réussi à contrer le ballon, mais sa montée comme une fusée a peut-être perturbé l'artilleur rochelais. On peut voir sur la vidéo qu'il est totalement concentré sur son geste et ne regarde pas à côté. Néanmoins, il a dû voir l'ailier bordelais dans son champ de vision au dernier moment. Ce qui peut expliquer son coup de pied manqué.

Pour ceux qui l'auraient raté, ce sont les Maritimes qui ont remporté cette rencontre en clôture de la 7e journée de championnat sur le score de 25 à 21. Un résultat serré donc malgré un doublé de Bourgarit (29e, 68e), un essai de Seuteni (57e) et plusieurs points au pied d'Hastoy et Reus. En face, Depoortère et Penaud sont allés en Terre promise à la 48e puis à la 53e. Jalibert a fait le reste face aux perches.

Un succès important pour les Rochelais après une entame de saison compliquée. Avec désormais trois victoires en sept matchs, ils pointent à la 8e place du classement de Top 14. Ils se rapprochent donc des places qualificatives. Les Bordelais sont 10es à une longueur de leur adversaire du soir avec un bilan identique.