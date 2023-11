RUGBY. Top 14. ''Encore ce week-end, des supporters de Perpignan criaient 'attention Kolbe', Ramos évoque le contre du quart

L'arrière du XV de France Thomas Ramos a largement participé à la victoire du Stade Toulousain sur l'USAP en Top 14. A-t-il digéré l'élimination à la Coupe du monde ?

Ce samedi, l'arrière du XV de France Thomas Ramos a joué son premier match de Top 14 de la saison avec le Stade Toulousain face à l'USAP. Une première titularisation marquée par une victoire, mais sans le bonus pour les champions de France, après une partie totalement folle. Les Catalans ont été dominés avant de revenir dans le match. RUGBY. 77 points, le match fou Stade Toulousain/USAP a régalé les supporters sur les réseaux sociauxLa victoire a même été envisageable pour les visiteurs. Mais les locaux ont réussi à conserver leur avance de neuf points. Et ce, notamment grâce au six coups de pieds de Thomas Ramos, dont cinq transformations et une pénalité. Pas de contre malheureux cette fois-ci pour le numéro 15, qui va se trainer cette action de Cheslin Kolbe en quart de finale de la Coupe du monde pendant très longtemps.

"Encore ce week-end, des supporters de Perpignan criaient 'attention Kolbe'. Les mêmes qui devaient être dégoûtés ce jour-là. Ça va me suivre un moment", a-t-il confié dans une interview accordée à L'Equipe. Si c'est la première chose dont on lui parle depuis l'élimination, il admet cependant que ça ne le perturbe pas. COUPE DU MONDE. Après les polémiques, World Rugby reconnaît (enfin) plusieurs erreurs lors de France - Afrique du SudNéanmoins, il aurait aimé que ça n'arrive jamais. Surtout lors d'un match couperet de cette importance en France. "Ce sont 2 points qui auraient pu nous faire gagner... Je me dis que ça va peut-être m'arriver une seule fois dans ma carrière. Et c'est tombé ce jour-là."

De l'aveu de beaucoup, et notamment du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, bien que le match se soit joué à un point, les Bleus ont été bien trop généreux avec les futurs champions du monde. Ils ont concédé des essais bien trop facilement.

Ramos estime que les Tricolores ont "19 point" aux Boks. "'est trop ! On ne peut s'en prendre qu'à nous-même" Si l'arbitrage a cristallisé une grande partie de la frustration des supporters (et de certains joueurs) après la rencontre, lui ne veut pas rejeter toute la faute sur l'officiel, à l'instar du sélectionneur des Bleus. ''L'arbitrage est un fait de match,'' Fabien Galthié revient sur les décisions de France/Afrique du Sud"Encore une fois, on peut incriminer Ben O'Keefe. Mais si l'arbitre vidéo avait eu envie de revoir, ou avait revu l'image, et considéré qu'il y avait faute, il y avait le temps d'appeler l'arbitre. C'était plus la responsabilité de l'arbitrage vidéo". World Rugby a d'ailleurs reconnu qu'il y avait eu des erreurs, en défaveurs des deux équipes. RUGBY. ''Le geste de l'année'', Fabien Galthié l'a peut-être encore un peu mauvaise après le quart