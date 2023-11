RUGBY. Ça, les Boks le font mieux que tout le monde, de quoi inspirer le XV de France à la prochaine Coupe du monde ?

L'ancien capitaine du XV de la Rose Chris Robshaw est revenu sur les performances de l'Afrique du Sud à la Coupe du monde via Planetrugby.

Le débrief tant attendu de Fabien Galthié après la Coupe du monde : ''la cicatrice, nous l'aurons à vie''Ce mercredi, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié est enfin sorti de son silence médiatique. Son retour sur la Coupe du monde était attendu. Aussi, le technicien a-t-il avancé cette conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes et donné son ressenti suite à l'élimination des Bleus en quart de finale face à l'Afrique du Sud. L'ancien demi de mêlée a employé des mots forts comme deuil, cicatrice et balafre pour décrire la situation.

Il est bien évidemment revenu sur ce match. Après avoir revu la rencontre plus de dix fois, il estime que les Bleus ont fait ce qu'il fallait en se créant plus d'occasions que prévu. Cependant, ils n'ont pas été aussi efficaces et réalistes que les futurs champions du monde. Une leçon durement apprise pour une équipe qui, si elle a travaillé et progressé pendant quatre ans, n'a pas encore le vécu et l'expérience de l'Afrique du Sud.

"Ils savent juste comment gagner de gros matchs. Ils ont remporté leur quart de finale, la demie et la finale par un seul point. C'est du culot. C'est assez culotté de faire ça", a commenté l'ancien capitaine du XV de la Rose Chris Robshaw via Planetrugby.

Avec près de 1000 sélections sur la pelouse, l'Afrique du Sud avait en effet dans ses rangs des joueurs rompus aux matchs de très haut niveau. Nombre d'entre eux avaient déjà soulevé le trophée en 2019. Et bien qu'ils aient affronté d'excellentes équipes, ils n'ont jamais semblé s'affoler sur le pré, sûrs qu'ils étaient de leurs forces et de leur stratégie.

"Ils ont fait ce que l'Afrique du Sud sait faire de mieux : vous presser et serrer la vis. À chaque fois que vous affrontez l'Afrique du Sud, vous sortez toujours du match en pensant : « Comment avons-nous perdu ce match ?" Une question que les Tricolores comme le staff du XV de France ont également eu en tête dès le coup de sifflet final.

"Un point, c'est rien, mais c'est à la fois tout", a lâché Fabien Galthié en conférence de presse. Le match aurait pu tourner en leur faveur comme cela avait été le cas lors de la tournée de novembre 2022. Mais ils n'ont cette fois-ci pas été en mesure de refuser la défaite. Tandis que les Sud-Africains ont une fois de plus été assez solides physiquement et mentalement pour l'emporter.

Le tout, sans inscrire des essais spectaculaires ou en réalisant des actions magiques, selon Robshaw. Mais en pratiquant un rugby pragmatique. "Ils vous enfoncent et se mettent dans les meilleures dispositions pour marquer. Ils ont une bonne mêlée, de gros ballons portés et un buteur de classe mondiale."

De quoi inspirer les Bleus à l'avenir ? Les Tricolores ne pratiqueront jamais un jeu à la sud-africaine. Ils ont essayé par le passé et on sait ce que ça a donné. Néanmoins, ils peuvent s'inspirer des performances des Springboks en termes de gestion des temps forts et des temps faibles pour encore mieux maitriser les rencontres.

Le XV de France dispose de suffisamment de joueurs de talent pour espérer remporter le titre lors de la prochaine édition. En 2027, ils auront encore plus de vécu commun et d'expérience individuelle. La cicatrice de l'élimination restera à vie, mais elle pourra aussi servir aux joueurs lors des grands rendez-vous qui se profilent à l'horizon. Et ça commence dès février prochain avec un Tournoi 2024 qui s'annonce une fois très relevé. Surtout avec la venue de l'Irlande dès la première journée à Marseille.