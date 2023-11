Gonflée par ses 5 Bleus, la ligne de 3/4 de l’UBB va-t-elle éblouir le Top 14 ?

Ce week-end à Pau, l'UBB devrait enfin pouvoir compter sur la quasi-intégralité de ses internationaux/recrues. Une cocktail qui pourrait bien être détonnant, face au leader du Top 14.

L’objectif est-il rempli ? Après 5 journées sans une bonne partie de ses internationaux, l’UBB pointe à la 5ème place du Top 14. Samedi dernier, les retours de Maxime Lucu, Louis Bielle-Biarrey, Sipili Falatea ou encore Yoram Moefana ont grandement contribué à la victoire acquise face à Montpellier.

VIDEO. TOP 14. En attendant Jalibert et Penaud, l’UBB s'envole grâce à Bielle-BiarreyLe premier a d’ailleurs réalisé une grande partie dans la gestion des temps forts/temps faibles, quand l’ailier de 20 ans, bien que très peu servi, a plongé dans l’en-but pour assurer la gagne. Et ce, quelques jours avant de se déplacer chez le leader palois et d’enchaîner 3 déplacements en 4 matchs avant le début de la coupe d’Europe. On repose donc la question : l’objectif est-il rempli pour les Girondins, jusqu’ici ?



Jalibert et Penaud ont repris





Comme du côté de Toulouse où, en attendant le retour de son armada, le Stade est actuellement dans le wagon des qualifiables, à Bordeaux, les prochains week-ends laissent imaginer de grandes choses. Pourquoi ? Parce que mine de rien, Matthieu Jalibert et Damian Penaud étaient de retour à l’entraînement cette semaine. Soit près de 80 sélections et un sacré bagage en équipe de France dans la soute.

XV de France. Dupont, Penaud et 3 autres Bleus mis à l'honneur lors des World Rugby AwardsMais bien plus que tout ça encore, c’est plutôt dans inquantifiable qu’il faut regarder pour mieux comprendre ce que les facteurs X des Bleus peuvent leur apporter. Une dose de talent énorme, capable de frapper n’importe où et à n’importe quel moment surtout.

RUGBY. XV de France. La charnière bordelaise brille, Jalibert met fin au débat par ses actesDès samedi, l’UBB pourrait donc très bien aligner une ligne à 100% internationale : Lucu/Jalibert à la charnière, Tapuai/Moefana au centre, Bielle-Biarrey et Penaud aux ailes et Ducuing à l’arrière, un poste ou prétend également Romain Buros (déjà appelé mais jamais aligné en Bleu) du côté de Chaban-Delmas. De quoi faire saliver les supporters du club bordelais, et trembler les adversaires aussi.



Une gueule d’enfer



Pleine d’automatismes, cette ligne a, sur le papier, de quoi s’affirmer comme l’une des toutes meilleures de France et d’Europe cette saison. Des cannes, des skills, de la fougue, du liant… D’autant qu’il ne faut pas oublier non plus les présences du sprinteur Madosh Tambwe et des talentueux anciens U20 Tani Vili et bien sûr Nicolas Depoortere, très satisfaisant depuis le début de la saison et qui a tout pour s’installer au poste aux côtés de Moefana pour les 10 prochaines années.

L’UBB s’est-elle (enfin) trouvé un axe droit digne de ce nom pour remporter le Top 14 ?Bref, une ligne arrière qui a de la gueule, comme on dit, et qui aura l’occasion de mesurer son plein potentiel lors du vrai test qui l’attend samedi, sur la pelouse du leader qu’est la Section Paloise. Additionné à un pack qui n’a jamais paru aussi solide et équilibré, Bordeaux pourrait très vite avoir des reflets rouge sang…