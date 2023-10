RUGBY. XV de France. La charnière bordelaise brille, Jalibert met fin au débat par ses actes

La charnière du XV de France composée par Maxime Lucu et Matthieu Jalibert a parfaitement mené l'attaque tricolore face à l'Italie à la Coupe du monde.

Le XV de France a facilement dominé l'Italie ce vendredi à la Coupe du monde. Les Bleus ont mis énormément d'intensité dès l'entame de la rencontre, et ce, jusqu'à la 80e. Une domination des gros qui a permis à la charnière de jouer à sa main et de mettre beaucoup de vitesse. "On voulait être frontal sur le début du match, sur les 80 minutes, mettre beaucoup d’intensité et se préparer la suite, d’avoir des bonnes libérations derrière de pouvoir transformer notre jeu. C’était le maître mot dans le vestiaire avant le début du match", confie le capitaine du soir Charles Ollivon.

Une répétition idéale avant de se frotter au pack des Springboks (ou de l'Irlande), soit ce qui se fait du mieux à l'heure actuelle en termes de puissance sur la scène internationale. "Le paquet d’avants a une grosse responsabilité, on a bien joué notre rôle et on a permis de mettre la charnière et les trois-quarts dans de bonnes dispositions." Avec sept essais inscrits par les joueurs des lignes arrières, on peut dire que ça a plutôt bien fonctionné.

A la baguette, une charnière 100% bordelaise qui a parfaitement mené l'attaque tricolore. "Le solide Lucu et le flamboyant Jalibert brillent en l'absence de Dupont", titre Reuters. Propulsé dans le XV de départ suite à la blessure d'Antoine Dupont, Maxime Lucu a littéralement collé au ballon durant toute la rencontre. Si d'aucuns pouvaient lui reprocher une certaine lenteur, il a répondu aux critiques ce vendredi soir. Grâce aux excellents nettoyages de ses avants, mais aussi à sa volonté d'être toujours au plus proche de l'action. RESUME VIDEO. Inspiré et conquérant, le XV de France n'a laissé aucune chance à l'ItalieUn match de qualité pour le demi de mêlée selon Planet Rugby qui estime, en dépit d'une note de 6, que la France peut aborder le quart avec confiance même si Dupont ne joue pas le match. Son compère à l'ouverture Matthieu Jalibert a pour sa part reçu un solide 9. "Une de ses plus belles performances sous le maillot français", écrit le site anglais. Auteur d'une superbe passe au pied pour Penaud, d'un essai personnel tout en vitesse et d'une passe décisive pour Moefana, il a été l'un des Tricolores les plus en vue face à l'Italie.

Il y a forcément des choses à travailler, mais globalement on a été capables de mettre en place notre jeu et de jouer dans les zones qu’on avait travaillées à l’entraînement et qu’on avait analysées. C’est positif, il faudra encore regarder, mais globalement on est satisfaits.

Auteurs de 14 courses (2e après Alldritt), il a avancé sur 112 mètres à l'instar de Damian Penaud. Preuve qu'il ne s'est pas contenté de faire des passes. "Ce soir, il a été absolument exquis, jouant au rythme et avec la vision des plus grands demis d'ouverture", ajoute Planet Rugby. Le site va encore plus loin en écrivant que le Bordelais a mis fin au débat non pas par défaut mais par ses actes. Sur les quatre dernières années, Jalibert a d'ailleurs inscrit plus d'essais et réalisé plus de passes décisives que n'importe quel autre numéro 10 au niveau international.

Pour la presse, Jalibert a montré qu'il était bien plus qu'un remplaçant. D'aucuns attendent cependant de le voir face à une opposition supérieure en quart de finale. Si les avants tricolores sont bousculés, ce qui pourrait se produire, les sorties de balles seront sans doute plus lentes. Dès lors, la charnière aura des ballons moins faciles à gérer. Ce sera un vrai test pour un Jalibert porté vers l'attaque qui devra peut-être se montrer plus gestionnaire. REVUE DE PRESSE. Un XV de France ''implacable'' détruit ''avec style'' une Italie ''humiliée''

Si d'aventure Antoine Dupont devait jouer cette rencontre, il pourrait focaliser les attentions des défenseurs. Ce qui serait bénéfique pour le Bordelais. Lequel pourrait laisser parler tout son talent offensif pour mettre à mal la défense adverse et faire briller ses coéquipiers comme il en a l'habitude de le faire. Autre point notable, la progression de l'ouvreur en défense. Qui était son principal point d'amélioration.

Une chose est sûre, tous les matchs à venir seront éliminatoires. Au moment de faire les comptes, il ne faudra pas avoir de regrets. Les supporters préfèreront voir une équipe tout tenter et tomber les armes à la main, qu'une équipe qui joue petit bras et sort par la petite porte. Si les Bleus gagnent "moche", on ne va pas dire non. RUGBY. ''On n’est pas là pour rendre des copies propres, on est là pour gagner le match'', le XV de France déjà tourné vers le quart