RESUME VIDEO. Inspiré et conquérant, le XV de France n'a laissé aucune chance à l'Italie

Le XV de France a dominé l'Italie sans trembler à Lyon. Les Bleus terminent à la première place de la Poule A et sont qualifiés en quarts de finale.

On attendait un match sérieux aussi bien en attaque qu'en défense de la part du XV de France. On a été servis ce vendredi soir à Lyon. Face à l'Italie, les Bleus n'ont pas tremblé. Une victoire 60 à 7 qui scelle le sort des Italiens et qui qualifient les Tricolores en quart de finale. Reste désormais à connaître leur adversaire.

Tout est allé trop vite pour les Transalpins. Décidés à relever la tête après la correction infligée par les All Blacks une semaine plus tôt, ils ont à nouveau pris la marée, bleue cette fois-ci. Damian Penaud (2e) dès l'entame a mis la France sur les bons rails. Pas de round d'observation comme l'avaient annoncé certains.

Ça a tapé fort dès les premiers instants avec des prises de balle puissantes des avants bleus et la Squadra a été incapables de réagir. Louis Bielle-Biarrey (13e) puis Thomas Ramos (22e) ont alourdi la marque pour le plus grand plaisir des supporters venus en nombre encourager le XV de France pour cet ultime match de poules. RUGBY. Coupe du monde. Le XV de France a fait vibrer les supporters en corrigeant l'ItalieDécidément très en vue dans ce match, Penaud a non seulement offert l'essai à LBB, mais aussi inscrit un doublé avant la pause. Ce qui a permis aux protégés de Fabien Galthié d'empocher le bonus offensif dès le premier acte. 31 à 0 aux citrons, la messe était dite. Retour en bus direction Menton pour les Italiens dans le calme pour reprendre les mots de Moscato.

Loin de s'arrêter en si bon chemin, les Tricolores ont continué leur travail de démolition. Comme on pouvait s'y attendre (ils l'avaient déjà fait face aux All Blacks, NDLR.), les Italiens ont tenté de réagir au retour des vestiaires. Ce n'est cependant qu'à la 71e qu'ils ont marqué par Manuel Zuliani.

Une réalisation qui n'a pas vraiment pesé dans la balance. Entre-temps, Matthieu Jalibert (47e), très inspiré dans cette rencontre aussi bien à la passe qu'au pied, est aussi entré entre Terre promise. Puis le talonneur Peato Mauvaka a récompensé le gros travail des avants dans cette partie en s'échappant derrière un maul pour franchir la ligne de craie avant l'heure de jeu (54e).

Yoram Moefana (63e, 75e) a lui parachevé le travail à deux reprises en sortie de banc face à des Italiens qui avaient sans doute déjà la tête aux vacances. 156 points encaissés en deux matchs, c'est beaucoup. C'est surtout le genre de score subi par des équipes du Tiers 2 ou 3. Gonzalo Quesada a du pain sur la planche. Quant à Fabien Galthié, il peut être fier de ses joueurs mais le plus dur commence désormais pour le XV de France.