RUGBY. ''On n’est pas là pour rendre des copies propres, on est là pour gagner le match'', le XV de France déjà tourné vers le quart

Le XV de France a validé son billet pour les quarts de finale en battant l'Italie ce vendredi à Lyon à la Coupe du monde. Mais les Bleus pensent déjà à la suite.

Le XV de France a validé son billet pour les quarts de finale en battant l'Italie ce vendredi à Lyon. Parcours parfait pour les Bleus dans cette phase de poules. Ils ont fait le plein de confiance, mais ils sont loin d'être champions du monde. Les trois matchs restants, si tout va bien, seront les plus durs. ''On a franchi la première étape. On va bien profiter du week-end, parce que c’était un match engagé aujourd’hui. L’objectif sera de récupérer avant de commencer notre préparation pour ce quart de finale", confiait Grégory Alldritt à l'issue du match.

Les Bleus savaient qu'en cas de défaite, c'était la porte comme les Anglais en 2015. Ils ont donc mis beaucoup d'intensité, et ce, de la première à la dernière minute. Une prestation qu'il faudra reproduire dès la semaine prochaine. "On est préparés pour ça, on travaille pour. On sait que ça va être dur," n'a pas caché Charles Ollivon. RESUME VIDEO. Inspiré et conquérant, le XV de France n'a laissé aucune chance à l'ItalieBien évidemment, l'équipe de France va savourer cette victoire aboutie et cette qualification, néanmoins, Fabien Galthié, qui a toujours un temps d'avance, se projette déjà sur la suite. "On va se tourner vers ce quart de finale qui sera, après avoir joué une première finale de Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande en match d’ouverture, une deuxième finale de Coupe du Monde." Et ce, quel que soit l'adversaire en face : les champions du monde en titre ou la nation classée à la première place du classement.

On n’est pas là pour rendre des copies propres, on est là pour gagner le match.

Tout est remis à zéro désormais et les scores flatteurs des matchs de poules ne veulent plus rien dire. Ce qui va dorénavant compter, c'est de gagner, qu'importe la manière. Il faudra surtout être réaliste, efficace et discipliné. "Pourvu qu’on marque et qu’on gagne des matchs, c’est bien. On n’est pas là pour faire des démonstrations. Réciter des séquences longues, ce n’est pas notre objectif", avance le technicien.

Loin d'être sous pression, les Tricolores sont impatients de démarrer cette nouvelle compétition. "C’est très excitant parce que, encore une fois, on s’est préparés dur pour ça, pour vivre ce genre de moments, et on est là où on voulait être. Maintenant, il n’y a plus qu’à", ajoute Matthieu Jalibert en zone mixte. RUGBY. Coupe du monde. Le XV de France a fait vibrer les supporters en corrigeant l'ItalieMême son de cloche du côté de Thomas Ramos qui estime qu'il n'y a pas de quoi s'enflammer compte tenu de ce qui attend l'équipe de France désormais. "Je ne vais pas forcément dire sereins mais on est sûrs de nos forces. On a pris pas mal de confiance sur ces deux derniers matchs", confie Pierre Bourgarit. Des certitudes qui seront sans doute bousculées dès dimanche soir en quart.