VIDEO. TOP 14. En attendant Jalibert et Penaud, l’UBB s'envole grâce à Bielle-Biarrey

L’Union Bordeaux-Bègles profite du retour de ses Bleus pour retrouver des couleurs en Top 14 et scelle sa victoire contre le MHR grâce à Louis Bielle-Biarrey.

Louis Bielle-Biarrey et Maxime Lucu mettent l’UBB au diapason. De nouveau réunis sur la pelouse, mais loin du XV de France, les deux internationaux se font plaisir. Ce samedi 4 novembre, ils ont négocié une victoire avec suspens du côté de Chaban-Delmas face à Montpellier (23-14).

TOP 14. Gazzotti, Bielle-Biarrey, Jalibert… À Bordeaux, l’avenir s’annonce radieux

L'UBB retrouve un Bielle-Biarrey explosif

S’ils manquent un peu de réalisme, les Girondins ne manquent pas d’envie. Pour son premier match en club, Louis Bielle-Biarrey a marqué son premier essai de la saison en Top 14. En fin de match, il inscrit l’essai qui scelle le match en faveur des locaux.

Après la rencontre, l’ailier international s’est entretenu avec Rugbyrama. L’ancien Grenoblois affirme être heureux de “passer à autre chose après la Coupe du monde”. De plus, le jeune joueur affirme déjà être au courant du jeu impulsé par le nouvel entraîneur principal, Yannick Bru : “Dès qu’on a été éliminés (du mondial), Yannick nous fait parvenir un projet de jeu pour qu’on puisse le découvrir durant nos vacances. Dès notre retour à Bègles nous avons eu une réunion spéciale avec Yannick et le staff pour approfondir tout ça. Et sur le terrain, même si c’est allé très vite, une semaine, on s’est sentis aidés par tout le monde.”

ESSAI DE LOUIS BIELLE-BIARREY ! 🔥



Premier essai de la saison pour l'ailier international, devant son public à Chaban Delmas !



🔥 @UBBrugby #UBBMHR pic.twitter.com/ymNZawxn1b — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 4, 2023

Cette saison, l’international aura fort à faire avec la concurrence de Damian Penaud et Madosh Tambwe sur les ailes, mais aussi de Nans Ducuing et Romain Buros à l’arrière. Dans un effectif au triangle offensif bien fourni, il faudra se battre pour les feuilles de matchs.

VIDEO. ''Peut-être la goutte d'eau qui fait déborder mais le vase était déjà bien rempli'', Louis Bielle-Biarrey objectif après la défaite

Bordeaux plaide pour un rugby offensif

Si la performance défensive n’a pas réjoui tout le monde, sûr et en dehors de la pelouse, le visage offensif dévoilé est plus apprécié. Ainsi, Jean-Baptiste Poux, est heureux du visage affiché par sa formation, malgré le vent qui soufflait ce samedi. L’entraîneur de la mêlée de l'UBB se satisfait tout de même de la victoire, selon des propos rapportés par L’Équipe :

On a produit beaucoup de jeu, on a su tenir le ballon, on s'est créé pas mal d'opportunités pour marquer. Malheureusement, il y a eu beaucoup de déchets, on aurait pu être plus réaliste, et on a eu du mal à scorer. On lance la saison, c'était notre retour à Chaban, on avait envie de faire une bonne prestation.”

Déjà généreux face à Toulouse, les Bordelo-béglais s’affinent au fur et à mesure des retours internationaux. Ce lundi, Damian Penaud et Matthieu Jalibert devraient d’ailleurs faire leur retour à l’entraînement. Ils pourraient ainsi postuler pour le déplacement à Pau, samedi prochain.

RUGBY. TOP 14. Costes, Gailleton, Depoortere… Et si le centre appartenait (déjà) à la jeunesse ?

En l’absence des deux cadres, ou futur cadre pour Penaud, les ambitions du jeu bordelais sont tout de même posées. Cette saison, l’UBB veut envoyer du jeu le plus souvent possible. Emportée par la fougue du jeune Nicolas Depoortere, elle souhaite profiter de ses nombreux talents défensifs.