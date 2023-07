TOP 14. Gazzotti, Bielle-Biarrey, Jalibert… À Bordeaux, l’avenir s’annonce radieux

Avec le possible recrutement de Marko Gazzotti, Bordeaux continue de se construire une équipe pour le présent, mais surtout pour l’avenir.

Si vous suivez l’actualité rugby, vous avez forcément vu l’info sortie hier par le Midi Olympique : Marko Gazzotti, élu meilleur joueur de la Coupe du Monde U20, serait sur le point de s’engager avec l’UBB. Un énorme coup pour le club girondin, qui grillerait la priorité à plusieurs autres clubs de Top 14 sur ce dossier. Mais au-delà de prouver son attractivité grandissante (comme ce fut le cas avec l’arrivée de Damian Penaud), le recrutement de l’actuel joueur de Grenoble renforce une politique d’avenir, mise en place depuis maintenant quelques saisons par Bordeaux.

Car oui, si l’information s’avère officielle, Gazzotti retrouvera à l’UBB de nombreuses têtes qu’il connaît. À commencer par Louis Bielle-Biarrey et Zacharie Affane, deux amis du troisième ligne centre, qu’il a rencontrés à Grenoble il y a de cela plusieurs années. Deux jeunes joueurs très prometteurs, qui ont tous les deux joué sous le maillot des Bleuets en 2023. Et si Affane est devenu champion du monde des moins de 20 ans avec Gazzotti, Bielle-Biarrey lui, a sauté cette étape puisqu’il a directement été appelé par Fabien Galthié pour préparer la Coupe du Monde 2023. Rien que ça.

À Bordeaux, Gazzotti sera également accompagné de deux autres Bleuets : Maël Moustin (auteur d’un essai face au Pays de Galles U20 en poule), ainsi que Nicolas Depoortère. Excellent durant tout le Mondial U20, le centre de 20 ans s’est déjà fait une place dans l’effectif de l’UBB, lui qui a notamment disputé les phases finales en tant que remplaçant. Quant à Maël Moustin, celui-ci devrait grappiller quelques minutes cette saison, et ce même si la concurrence s’annonce rude aux ailes et à l’arrière.

Si jusqu’alors, nous avons exclusivement parlé des joueurs qui ont porté le maillot des Bleuets cette saison, n’oublions pas que d’autres jeunes joueurs prometteurs se sont déjà fait une place chez le dernier demi-finaliste du Top 14. C’est notamment le cas de Matéo Garcia, ouvreur de 20 ans, qui cumule environ 500 minutes en championnat, et une centaine en Champions Cup. Troisième choix au poste d’ouvreur, son talent pourrait bien faire de lui la nouvelle doublure de Jalibert, d’autant qu’Holmes a fêté ses 33 printemps cette année. Sans oublier bien sûr Pierre Bochaton (22 ans), qui a lui réussi à gagner une place de titulaire dans le pack de l’UBB en fin de saison.

Si dans le rugby (et dans le sport en général), on aime voir de très jeunes joueurs se faire une place dans le monde professionnel, n’oublions pas ceux qui ont 25 ans ou moins ! Car oui, même lorsque l’un d’eux frôle le quart de siècle, il reste un joueur avec beaucoup d’années devant lui. Et à l’UBB, ce n’est pas ce qu’il manque ! Que ce soit Matthieu Jalibert bien sûr (24 ans), ou encore les centres Yoram Moefana (22 ans) et Tani Vili (22 ans), tous sont encore très jeunes. Une donnée que l’on a tendance à oublier, tant ces derniers ont vite explosé aux yeux du grand public (jusqu’à devenir pour Jalibert et Moefana, des joueurs importants du XV de France). De véritables facteurs X, qui risquent de continuer à faire les beaux jours de Bordeaux, pendant longtemps. En particulier l’ouvreur des Bleus, qui, après des rumeurs de départ, semble bien parti pour rester en Gironde.

Surtout qu’après eux, d’autres cadres du club ont également le temps de voir venir. Falatea par exemple, pilier de 26 ans, qui est en train de prendre une ampleur monstre depuis plusieurs mois. L’on pourrait citer également Romain Buros (25 ans), ou encore la recrue phare Damian Penaud (26 ans), deux joueurs membres (ou presque) du XV de France, qui n’ont certainement pas fini de terroriser les défenses adverses…

Des promesses et du talent, voilà comment nous pourrions décrire l’effectif de l’UBB. Le résultat d’une politique qui a porté ses fruits, même si l’épisode Cameron Woki rappelle que rien est acquis dans le rugby. Reste à voir désormais si tous ces jeunes prometteurs arriveront à se faire une place, dans une équipe de Bordeaux qui cherche désormais à passer un cap, après deux demi-finales de Top 14 perdues.

