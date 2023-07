TRANSFERT. Marko Gazzotti sur le point de rejoindre un cador du Top 14 ?

Élu meilleur joueur du Mondial U20, le numéro 8 des Bleuets Marko Gazzotti serait, selon le Midol, sur le point de s'engager avec l'UBB.

Grenoble sur le point de lâcher l'un de ses meilleurs espoirs ? C'est en tout cas ce que nous indique Rugbyrama, ce mercredi. Élu meilleur joueur du Mondial U20, le numéro 8 des Bleuets Marko Gazzotti (18 ans), est extrêmement convoité par de nombreuses équipes du Top 14. Et toujours selon Rugbyrama, le jeune joueur aurait trouvé sa future destination. En effet, Gazzotti serait sur le point de s'engager avec l'UBB, à un an de la fin de son contrat. Voilà un énorme coup que pourrait réaliser le club de Bordeaux, qui était en concurrence avec le Stade Toulousain sur le dossier. En cas de transfert à l'UBB, Gazzotti pourra retrouver plusieurs moins de 20 ans, à commencer par le capitaine Nicolas Depoortère, mais aussi Louis Bielle-Biarrey (qui n'a pas participé au Mondial) et Zacharie Affane, dont il est très proche.

Équipe de France U20. Marko Gazzotti, digne successeur de Grégory Alldritt ?Et forcément, qui dit transfert avant la fin d'un contrat, dit indemnités à débourser. Une somme qui s'élèverait, toujours selon les informations du Midol, à environ 420 000 euros. Un sacré investissement pour cette jeune pépite, que beaucoup considèrent déjà comme le successeur d'Alldritt. Reste à voir désormais si cette information s'avère officielle. Auquel cas, elle clôturerait un mercato plus que prometteur pour Bordeaux, qui a déjà réussi à enrôler des joueurs comme Pete Samu, ou encore Adam Coleman. Sans oublier bien sûr la recrue phare, Damian Penaud.

RUGBY. Damian Penaud (UBB) avec Antoine Dupont aux JO de Paris 2024 ? Marti met les choses au clair