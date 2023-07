RUGBY. Damian Penaud (UBB) avec Antoine Dupont aux JO de Paris 2024 ? Marti met les choses au clair

Le président du club girondin Laurent Marti a répondu à une participation de l'ailier du XV de France Damian Penaud aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

RUGBY. Antoine Dupont va-t-il prendre une année sabbatique comme les stars des All Blacks ?Tandis que l'hypothèse de voir Antoine Dupont aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec France 7 se transforme petit à petit en certitude. L'éventualité de voir un autre Tricolore rejoindre les Bleus du sept a été tué dans l'oeuf par son président de club. Cette semaine, et alors que l'UBB a dévoilé ses recrues et son nouveau staff, le président du club girondin Laurent Marti a mis une fin de non-recevoir à une participation de Damian Penaud aux JO. RUGBY. Deux facteurs X du XV de France aimeraient disputer les JO 2024 à Paris !Pour rappel, l'ancien ailier de Clermont avait confié il y a de ça presque un an que les Jeux le faisait rêver comme n'importe quel sportif. "Tout joueur rêve de faire les Jeux Olympiques, surtout en France, chez nous. C’est forcément une grande attente pour le pays et les joueurs. C’est un objectif que tout le monde peut avoir, du moins tous les joueurs qui ont des profils à 7." Vous imaginez Antoine Dupont et Penaud à sept ?

Penaud à 7, c'est niet !



Les supporters tricolores en salivaient d'avance. Bien que l'équipe de France à 7 possède d'excellents éléments, le Toulousain et le Bordelais possèdent des profils capables de faire des ravages dans cette discipline spectaculaire. Bien évidemment, une mise à niveau aurait été nécessaire. A ce titre, le demi de mêlée du Stade Toulousain pourrait manquer une bonne partie de la saison de Top 14 ainsi que le Tournoi des 6 Nations 2024 pour se consacrer au sept.



Du côté de Marti, il est totalement exclu que Penaud, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs ailiers du monde, ne soit pas à disposition de l'UBB cette saison. "Damian, il veut gagner des titres et l’UBB aussi. Je ne crois pas que l’UBB est inscrite aux Jeux olympiques donc Damian se consacrera à l’UBB et à l’équipe de France", a commenté le dirigeant via RMC.

Dupont a déjà tout gagné

Selon lui, le cas d'Antoine Dupont est différent. Notamment en raison du fait qu'il possède déjà un superbe palmarès avec Toulouse. "Antoine a déjà gagné avec le Stade Toulousain et que j’ai cru comprendre que cela avait été certainement l’un des éléments du contrat lorsqu’il a prolongé". Sous contrat jusqu'en 2027, le demi de mêlée compte trois Brennus et une Coupe d'Europe au compteur. Penaud c'est un titre en 2017 en Top 14 et une Challenge Cup en 2019.



D'ailleurs, il n'est pas exclu que le capitaine du XV de France ajoute une nouvelle ligne à son palmarès en allant jouer à l'étranger. Si d'aucuns rêveraient de le voir évoluer en Super Rugby. Avec ses qualités offensives et défensives, il y ferait sans doute des ravages. Mais c'est potentiellement au Japon qu'il pourrait aller si d'aventure il prend une année sabbatique après les Jeux. À moins qu'il ne décide simplement de se reposer.

D'autres quinzistes avec France 7 ?

RUGBY. Un autre joueur de l'équipe de France tenté par les Jeux olympiques de Paris 2024 ?On a beaucoup parlé de Dupont avec France 7, mais il ne faut pas oublier qu'avant de briller avec le XV de France, Gabin Villière a fait des misères aux défenses sur le circuit mondial de rugby à 7. Pour l'heure, rien n'indique que l'ailier de Toulon soit libéré pour les Jeux. Un autre ailier, le Lyonnais Ethan Dumortier, a d'ailleurs montré de l'intérêt pour la discipline en vue de Paris 2024. Là aussi, aucune information n'a filtré. Mais on peut imaginer qu'il y a eu des discussions entre les différentes parties concernées.