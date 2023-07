RUGBY. Antoine Dupont va-t-il prendre une année sabbatique comme les stars des All Blacks ?

Selon les informations de La Dépêche, Antoine Dupont, le demi de mêlée et capitaine du XV de France, réfléchirait à prendre une pause dans sa carrière.

Selon les informations de La Dépêche, Antoine Dupont, le demi de mêlée et capitaine du XV de France, réfléchirait à prendre une pause dans sa carrière après les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Une idée qui laisse perplexes les amateurs de rugby, mais qui pourrait s'avérer judicieuse pour le talentueux joueur de 26 ans, actuellement à Monaco pour préparer la Coupe du monde avec les Bleus.

La Coupe du monde puis les JO

Pour rappel, le Toulousain rêve de participer aux JO à VII l'été prochain. Il pourrait donc mettre de côté le XV et les Bleus dans un premier temps pour tenter de décrocher une médaille moins d'un an après la Coupe du monde à XV en France. Les Jeux olympiques de Paris 2024 sont devenus l'autre grand objectif de sa carrière après l'événement planétaire de 2023. Mais pour se préparer au mieux à cette compétition, Dupont envisagerait même de faire l'impasse sur le Tournoi des 6 Nations l'an prochain, afin de rejoindre l'équipe de France de rugby à 7.

Quelles options pour Dupont ?

Si Dupont décidait de s'offrir une pause, il aurait deux options à considérer. Il pourrait choisir de couper complètement avec le rugby pendant une saison, afin de se ressourcer et de se recentrer sur lui-même. Ou bien, il pourrait opter pour une pige au Japon, dans un championnat moins compétitif et moins long que le Top 14, mais très rémunérateur. Cette deuxième option lui permettrait de jouer tout en ayant un calendrier moins chargé, ce qui lui offrirait un équilibre entre repos et compétition.

Besoin de repos

Le cas d'Antoine Dupont rappelle celui de certaines stars des All Blacks, tels que Richie McCaw, Dan Carter ou encore Beauden Barrett ou Michael Hooper, qui ont également pris des pauses dans leur carrière au sommet de leur art. Cette possibilité d'une pause pour Dupont montre qu'il est important pour les joueurs de haut niveau de prendre soin d'eux-mêmes et de trouver un équilibre entre leurs performances sur le terrain et leur bien-être personnel. Si l'année sabbatique est une pratique courante dans le sud, c'est beaucoup plus rare en Europe. Surtout chez les plus grands joueurs.

La Fédé ok, Toulouse se prépare

La FFR n'a pas fermé la porte à ce que Dupont participe aux JO. Du côté du Stade Toulousain, on avait commencé à envisager la vie sans lui en 2023/2024. Il est clair que le champion de France ne veut pas se retrouver orphelin au poste de demi de mêlée en cas de départ temporaire d'Antoine Dupont. Ainsi, le club pourrait se tourner vers Santiago Arata, le talentueux numéro neuf du Castres Olympique, selon la Dépêche. Les deux clubs semblent intéressés par cette option, et le joueur entre dans sa dernière année de contrat, ce qui faciliterait une éventuelle transaction. Paris lorgnerait aussi l'international uruguayen. RUGBY. Antoine Dupont avec France 7 aux JO de Paris 2024 ? La FFR enthousiaste !En attendant une décision officielle d'Antoine Dupont, les amateurs de rugby se questionnent : notre prodige prendra-t-il vraiment un break après les JO 2024 ? Le XV de France pourra-t-il se passer de son talisman ? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, une chose est sûre : quel que soit son choix, Antoine Dupont reste et restera l'un des joueurs les plus passionnants et talentueux du rugby mondial, un véritable joyau du rugby français.