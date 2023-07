RUGBY. Antoine Dupont avec France 7 aux JO de Paris 2024 ? La FFR enthousiaste !

La Fédération française de rugby ne s'y oppose pas du tout à ce qu'Antoine Dupont, demi de mêlée toulousain et capitaine du XV de France, participe aux JO de Paris.

Après la Coupe du monde de rugby, la France sera à nouveau sous les projecteurs avec Paris 2024. Les Jeux Olympiques pourraient bien accueillir un invité de marque du rugby français : Antoine Dupont. Le talentueux demi de mêlée toulousain, capitaine du XV de France, a récemment exprimé son intérêt pour rejoindre l'équipe de France 7 pour tenter de décrocher une médaille. Et bonne nouvelle pour les fans, la Fédération française de rugby ne s'y oppose pas du tout.

Lors du Congrès de l'instance tricolore ce week-end à Lille, Florian Grill, le nouveau président de la FFR, a fait part de son soutien à cette idée prometteuse. "S'il le souhaite - et a priori, il a dit qu'il le souhaitait, même s'il a aussi dit 'je voudrais d'abord être champion du monde et après on verra' -, et si le Stade toulousain est d'accord - et a priori cela semble être le cas -, la Fédé ne peut qu'être d'accord", a-t-il déclaré avec enthousiasme lors d'une interview diffusée sur France Bleu.

Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car la décision finale ne sera prise qu'après la Coupe du monde de rugby en France, qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre. Les Bleus, qui figurent parmi les favoris de la compétition, ont des objectifs élevés. Ils visent un premier titre mondial devant leurs supporters. Si tout se passait bien, Antoine Dupont pourrait ensuite avoir l'opportunité de devenir la "tête de gondole" du rugby français pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, selon les mots de Grill.

Cependant, une telle aventure impliquerait un choix difficile pour le demi de mêlée de Toulouse. En effet, pour se préparer avec l'équipe de France 7 et participer à plusieurs étapes du circuit mondial, Dupont pourrait potentiellement manquer le tournoi des 6 Nations 2024. Interrogé sur ce sujet, Florian Grill a répondu sans détours : "Oui, il faut savoir faire cet arbitrage. À la FFR, on prend les choses dans le bon ordre. Si Antoine le désire et que Toulouse le confirme, nous sommes prêts à cet arbitrage-là."

Les fans du rugby tricolore ne peuvent que saluer cette ouverture d'esprit de la part du président de la FFR. La perspective de voir Antoine Dupont briller sous les couleurs du rugby à 7 lors des Jeux olympiques de Paris 2024 est une opportunité extraordinaire, non seulement pour le rugby, mais aussi pour l'événement sportif lui-même et pour le pays tout entier. Florian Grill ne cache pas sa satisfaction face à cette perspective : "Si les planètes s'alignent, et j'espère qu'elles s'aligneront, ce serait quelque chose de formidable."

En attendant de connaître le dénouement de cette histoire, les amateurs de rugby français peuvent se réjouir de la perspective d'une équipe de France 7 renforcée par la présence d'Antoine Dupont. Avec son talent et sa vision du jeu exceptionnels, il pourrait bien être le catalyseur qui propulserait les Bleus vers les sommets de l'Olympisme en 2024.