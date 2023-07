Équipe de France U20. Marko Gazzotti, digne successeur de Grégory Alldritt ?

Récent vainqueur de l'Angleterre en demi-finale, la troupe des Bleuets s'apprête à vivre une finale de Coupe du monde face à l'Irlande. Marko Gazzotti sera une arme de taille.

Un talent immense

Comment mettre des mots sur la performance de Marko Gazzotti tant cette dernière a été de toute beauté ? Le numéro 8 de l'équipe de France a tout simplement survolé les débats, et permis aux siens de se remporter une partie pas très bien engagée. Si le rugby est un sport collectif, les individualités peuvent aussi faire basculer les matchs, et l'exemple du joueur de Grenoble est parfait. Irréprochable en défense et omniprésent en attaque, le XV de France U20 a été chamboulé par chacune des actions de son troisième ligne. Plaqueur hors pair, c'est dans les zones de ruck que ce dernier s'est tout d'abord illustré, en frustrant les Anglais qui n'ont pas pu déployer leurs offensives. Gazzoti a gratté deux ballons ultra-importants à la 31e et 53e minutes, dans le camp des Français. Puis, en attaque, nous avons tous eu le même sentiment devant notre télévision dimanche soir, ce garçon sait tout faire ! Sur l'essai de Ferté, qui a remis les Bleuets dans la partie, c'est bien lui qui a fixé parfaitement le défenseur, après être sortie de sa mêlée dans le bon tempo. Rebelote en seconde mi-temps, où ce dernier a parfaitement servi Reus à quelques mètres de la ligne, montrant également son intelligence et sa maturité, à seulement 18 ans.

Un potentiel qui ne demande qu'à éclore

Bien que ce ne soit que théoriquement sa première saison chez les séniors, et par ailleurs chez les espoirs, Marko Gazzotti a pourtant déjà fait parler de lui en Pro D2 ! Avec neuf matchs en professionnel dont trois titularisations, le jeune numéro 8 a pu goûter à ce qui se fait de mieux en France, ou presque. Déjà impressionnant dans les catégories jeunes, ceux qui ont croisé le fer avec cette force de la nature ne sont aujourd'hui pas étonnés de son ascension. En plus de cela, le Grenoblois n'est pas à son apogée physiquement, et du haut de son mètre 92, et de ses 110 kilos, le garçon à de la marge ! Inutile de vous dire que ce dernier va s'affûter, et peut-être même encore plus s'épaissir ! Au moment où nous écrivons ces lignes, Gazzotti a (quasiment) les mêmes mensurations qu'un certain Grégory Alldritt (1m91, 115 kg). Ce qui nous a également impressionnés ce week-end, c'est sa technique individuelle qui est rare pour un joueur de son gabarit et de son âge ! Là où certains sont des monstres physiques et ne se servent que de leur force, Gazzotti à lui une vision du jeu remarquable et la capacité de transmettre de véritables caviars. La saison prochaine, le récent homme du match fera ses armes en Pro D2, toujours du côté de Grenoble, avant de regarder, sûrement, vers l'étage supérieur.

