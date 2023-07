RUGBY. CDM U20. Des Bleuets renversants signent un match d'anthologie et font chavirer les réseaux sociaux et l'Angleterre

Les Bleuets ont signé un match mémorable en demi-finale de la Coupe du monde U20 face à l'Angleterre. Score final : 52 à 31 pour la France !

@lachainelequipe dc si je comprends bien IRL/AFS en direct sur l équipe TV, mais #FRAANG il faut se connecter sur son PC??! Sinon c'est en différé a 21h10?! C'est une blague ? — David Laurent (@DavidLaure93741) July 9, 2023

Une-deux-trois entre un talon et son troisième ligne avec un léger en-avant. Dommage.

Sans biais commentateur il y a du Olivier Magne dans Oscar Jégou.#FRAANG #FranceU20 #NeFaisonsXV #WorldRugbyU20s — Cyp (@SprinterEmerite) July 9, 2023

Va falloir se réveiller la c’est catastrophique #FRAANG — Alexis (@Sixelatorri) July 9, 2023

On prend la foudre , on y est pas du tout bordel …#FRAANG #u20 — Guillaume Cahuzac (@guillaumegui15) July 9, 2023

Faut expliquer à Reus qu'il n'est pas obligé de prendre une taule en début de match pour gagner derrière comme avec La Rochelle #FRAANG — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) July 9, 2023

On se fait trop bouger dans les duels, attention à l’entame catastrophique #FRAANG July 9, 2023

LE BRIVISTE QUI REMET L'EGLISE AU MILIEU DU VILLAGE #FRAANG — Corentin Dévé (@corentin19100) July 9, 2023

Ouf, on se réveil !!! (j'espère) 7-17 à la 17e #FRAANG #WorldRugbyU20s — Romain Cro 🇫🇷⚜️🟥⬛ (@romain_cro) July 9, 2023

Ça va a l’essai mais tenter des chistes à 5 mètres de la ligne c’est risqué #FRAANG — lucas (@lucastcl7) July 9, 2023

Cette équipe a un putain de caractère 😍 #FRAANG — SEB 🐉 (@TheDude_83) July 9, 2023

les français enchainent les bonnes phases, les attitudes sont plus sérieuses et même à 2 vs 4 ils arrivent à faire la différence #FRAANG #U20WorldCup pic.twitter.com/5FXPmTpY6B — Charles Nastorg (@CharlNastorg) July 9, 2023

Quel combat en mêlée. On sent nos Bleus au dessus dans le jeu, mais attention aux contres anglais #FRAANG #FranceU20 #NeFaisonsXV #WorldRugbyU20s — Ludovic Demathieu (@LudovicDemathie) July 9, 2023

Les Bleuets ont raté leur première mi-temps. Et comme les Anglais sont en train de faire le match de leur Coupe du monde 😕#FRAANG July 9, 2023

Le festival de cadeaux donnés aux anglais, c'est complètement dingue ! Le tout dernier en date, une contre hyper dangereux mal joué et fini par un en-avant...#FRAANG #FRAENG #U20RWC2023 https://t.co/YezuDKxKbw — Erwan Chapel (@Air1_16) July 9, 2023

Le match de Gazzotti est illégal.

Il a aussi la tête du successeur de Alldritt.#FRAANG #FranceU20 #NeFaisonsXV #WorldRugbyU20s — Cyp (@SprinterEmerite) July 9, 2023

#FRAANG c’est beau ça bravo !!!!! — blyat priviet (@BlyatPriviet) July 9, 2023

ESSSSSSAAAAAIIII !!! On est provisoirement à l'abri, génial ! #FRAANG — Pierre Gorce (@pierregorce12) July 9, 2023

Je sais bien que certains calent avec les années mais que de joueurs prometteurs dans cette équipe ! Ça fait plaisir à voir ! Nouchy, Gazotti, Reus, Jauneau, Penverne, Julien, Costes, Tuilagi... je vous souhaite le meilleur dans les années à venir ! #FranceU20 #FRAANG — Tara Feyt (@TaraFeyt) July 9, 2023

Un carton jaune: 21 points! Good game! #FRAANG — Tom Cloudman 💉💉💉 (@Dionyguigui182) July 9, 2023

Il y a un 1/4 d'heure j'entendais sur RMC

ouais pour l'instant ça va pas fort, on est dominé (il y avait 14-24 à la MT)...

Bilan un 1/4 d'heure plus tard 35-24 pour les bleuets !!

Daghe les Bleus ...

Allez ne rien lâcher #FRAANG — 🇨🇵Bobo🇲🇨 (@BoboMunegu) July 9, 2023

Sortie de Posolo Tuilagi, autour d'un mondial énorme mais qui sera malheureusement absent pour la finale car il doit tirer le feu d'artifices du 14 Juillet de Collioure (il est champion de France de feu d'artifice avec son club de Canet-en-Roussillon). — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) July 9, 2023

🏉C'est fou le changement entre le Hugo Reus du Tournoi, maladroit et jamais déterminant et l'ouvreur épanoui, juste et efficace de ce Mondial U 20 👏#FRAANG — Philippe Gault (@Philippe_Gault) July 9, 2023

Les anglais qui se sont pris +25 en 30 minutes par des français qui avaient la tête sous l'eau #FRAANG #FRAENG #RugbyChampionshipU20 #RCWU20 pic.twitter.com/Q2qtXjrZFu — La Sobriété (@Zubrowskaman) July 9, 2023

Quel bonheur de passer 50 pions aux anglais encore. #FRAANG — Adrien ⭐️⭐️ (@AdrienAllSports) July 9, 2023

On était mené 17-0, on mène désormais 49-24 à 5 minutes de la fin contre les anglais 😱 ! Et ok va jouer l'Irlande en finale de la coupe du Monde #FRAANG 🏉 — Fred Laniak (@LanFred60) July 9, 2023

Les Bleuets sont en finale de la coupe du monde U20 et joueront contre la redoutable Irlande

Après une 1re mi temps poussive contre les Anglais, les jeunes tricolores ont réussi une 2e mi temps exceptionnelle. Quelle génération encore !



#U20championship #fraang pic.twitter.com/FD4hZynMo1 — Edouard Reis Carona (@ereiscarona) July 9, 2023

RUGBY U20. VIDÉO. Incroyable scénario, Jauneau et Gazzotti font des merveilles pour remettre la France devant l’Angleterre !