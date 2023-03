Personne n’en parle (encore) mais Damian Penaud a déjà dépassé Aurélien Rougerie avec le XV de France

Samedi dernier, Damian Penaud est devenu le meilleur marqueur de l'histoire du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations. Il a aussi dépassé son mentor.

D’un doublé, Damian Penaud est donc venu sceller la victoire française en Angleterre samedi dernier. Deux réalisations de pur finisseur qui venaient faire passer le score dans une autre dimension, jusqu’à ce désormais fameux 10 à 53. On l’oublierait presque au nom de la performance collective, mais le Clermontois plantait là ses 23 et 24èmes réalisations en Bleu. Des statistiques effarantes pour l’homme aux 40 sélections. D’ailleurs, petit clin d’œil à son ancien mentor à Clermont, Penaud a déjà dépassé Aurélien Rougerie (23 en 76 sélections) au classement des meilleurs d’essais du XV de France avec ce doublé. Et ce à seulement 26 ans.

VIDEO. Angleterre - France : Fickou se transforme en Dan Carter et donne un caviar à Penaud !Également meilleur marqueur des Bleus dans le Tournoi depuis samedi dernier, le futur bordelais peut désormais se mettre en chasse de ses prédécesseurs. Et notamment de Philippe Bernat Salles (26 essais), Vincent Clerc (34 réalisations) ou encore du recordman des Bleus Serge Blanco, auteur de 38 essais sous le maillot tricolore. Ira-t-iI chercher la marque de l’ancien arrière du XV de France, qui tient depuis 1992 ? S’il maintient sa cadence, il fera "exploser ce record" avant même ses 30 ans, pouvait-on lire cette semaine dans la presse hexagonale. Et on partage cet avis…