VIDEO. Angleterre - France : Fickou se transforme en Dan Carter et donne un caviar à Penaud !

Ce samedi 11 mars à Londres, la ligne de trois-quarts française a été à l’origine d’un essai d’anthologie.

À la 70ᵉ minute, la France est sous pression et doit retrouver un peu d’air pour conserver sa large avance. Si la victoire semble acquise à Twickenham, les Bleus savent très bien que le goal average sera décisif pour un titre hypothétique, dans le cas où l’Irlande perd contre l’Écosse ce dimanche. En conséquence, il ne faut pas concéder de points, mais surtout, il faut en marquer. Cependant, les Anglais poussent devant l’en-but français. Quand ils récupèrent le ballon, les Tricolores s’emportent et cafouillent, ce qui permet aux Anglais de négocier une mêlée, puis une touche dans le camp français. À ce moment-là, les Français tentent de jouer dans la défense anglaise et la lumière viendra quelques secondes plus tard.

Après un ballon cafouillé par l’attaque locale, Ethan Dumortier met la main sur le cuir. Mais les Anglais défendent fort et montent vite. Il faut dire que le score culmine déjà à 10 à 41, les locaux ne veulent pas aggraver l’humiliation déjà annoncée. Alors que Romain Ntamack récupère un ballon qui traîne, Owen Farrell tente de défendre sur son vis-à-vis bleu. Néanmoins, l’ouvreur des Saracens ne se baisse pas pour plaquer et Romain Ntamack le raffute. Avec une seule main de libre, il adresse une chistera à Thomas Ramos. Par la suite, ce dernier transmet le précieux objet à son capitaine de la défense.

À ce moment-là, Gaël Fickou a peu d'options : attaquer la ligne, faire la passe à Moefana ou la jouer au pied. Bien que la défense soit désorganisée, le centre décide de jouer au pied. S’il semble prendre des informations sur le fond du terrain dans un premier temps, on voit Damian Penaud lui faire des appels et se préparer à courir. Ni une, ni deux, l’ancien joueur du Stade Français ajuste un coup de pied à la limite de la touche. Le rebond est favorable à Damian Penaud et ce dernier doit seulement ajuster le numéro 8 Dombrandt qui lui fait face. Après l’avoir éliminé, il court jusqu’en Terre promise et y plonge pour apporter un peu plus de magie à la soirée du XV de France.

