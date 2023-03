RUGBY. La France “impitoyable” et l’Angleterre dans “l’ignorance absolue”, voici la revue de presse de la fessée de Twickenham

En France et dans le monde du rugby en général, les médias et observateurs n’ont pas manqué de superlatifs pour parler du dernier Crunch.

Score final : 10 à 53. Au lendemain de cette victoire, ce score résonne encore aux oreilles des passionnés du rugby français. Alors que le XV de France n’avait plus gagné depuis 18 ans du côté de Londres, ils ont brisé cette malédiction le samedi 11 mars 2023. D’autant plus, les hommes de Fabien Galthié l’ont fait avec la manière. Dans l’Hexagone, la presse s’est bien évidemment tournée du côté des Bleus. En Une, le journal L’Équipe parodie l'hymne anglais et titre “God save the Kings”. Dans ses colonnes, il parle également d’un “K.O. magistral” et désigne le “triomphe de la France dans le temple du rugby.” Cette phrase est une référence à l’attitude des supporters anglais qui ont massivement quitté le stade 5 minutes avant la fin de la rencontre.

Pour la presse généraliste, l’exploit des Bleus n’est pas passé au travers. Par exemple, le Figaro dresse un portrait très valorisant du numéro 8 du XV de France et évoque un “Alldritt des très grands jours.” Plus en détail, le quotidien exprime cette idée autour du Rochelais : “Des charges qui ont fracassé les avants anglais, pour 90 mètres gagnés sur la ligne de front ! Des plaquages dévastateurs. Une présence retrouvée dans les rucks pour gratter des ballons chauds et, surtout, ralentir les sorties de balle anglaises.” Le Monde met en lumière l’aspect historique de cette victoire et titre : “la France rosse le XV de la Rose en son temple”. Par la suite, elle appuie sur cette notion en précisant les points suivants : “Jamais en plus de cent cinquante ans d’histoire, le rugby anglais n’avait subi pareille déroute à domicile (et seules deux corrections ont été plus sévères).”

La France jubile, le reste du monde pleure le rugby anglais

À l’étranger, le jugement se fait surtout en défaveur des Anglais. Si les médias louent, évidemment, la performance tricolore, cette dernière est occultée derrière le désastre anglo-saxon. Par exemple, la BBC évoque “une démonstration impitoyable pour condamner l'Angleterre à sa plus lourde défaite à domicile”. Mais en profondeur, les débats traitent surtout du non-match anglais. Le média britannique s’exprime ainsi : “L'Angleterre a perdu son titre de manière humiliante et c'est la première fois qu'elle perd deux matches à domicile au cours d'une campagne des Six Nations. C'est un rappel brutal du travail qu'elle doit accomplir pour rattraper les meilleures équipes du monde - et les choses pourraient encore empirer avec un déplacement à Dublin le week-end prochain pour affronter l'Irlande, qui est en quête d'un Grand Chelem et qui est numéro un mondial.”

De l’autre côté du globe, la terre du rugby réagit aussi à cette nouvelle. En effet, le New Zealand Herald titre : “La France humilie l’Angleterre dans un Twickenham bouillant”. Ici, le rapport au stade anglais en ébullition est bien évidemment détourné pour évoquer l’ambiance unique qu’a connue le temple du rugby ce samedi 11 mars. Voici un extrait de l’analyse du match livré par le journal néo-zélandais : “Les Français semblaient d'une classe à part. Les deux essais de Penaud dans les dix dernières minutes ont permis à la France de franchir le cap de la demi-centaine et ont déclenché un concert de huées de la part de certains supporters locaux, dont beaucoup se dirigeaient vers la sortie.”

Pour la Presse spécialisée à l’étranger, Rugby Pass a également pris le parti de souligner la décadence anglaise. Le média anglophone relève notamment les propos de la télévision irlandaise qui avance ceci au sujet de la vision du XV de la Rose et de son ouvreur par les médias anglais avant le match : “Les Anglais, comment dire... l'ignorance absolue que j'ai lue au cours de la semaine à propos de la sélection de Marcus Smith. Je ne critique en rien le jeune homme, mais il était illusoire de penser que les problèmes de cette équipe se situaient autour de Marcus. Marcus est un bon joueur, qui a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui.” RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations. Morte de faim, la France HUMILIE l’Angleterre et signe l’un des plus grands matchs de son histoire !