TOP 14. Melvyn Jaminet va-t-il (vraiment) être l'arrière indiscutable du RCT ?

L’enfant du club Melvyn Jaminet est de retour au RCT depuis ce lundi. Venu pour se relancer et retrouver le sourire, sera-t-il vraiment le messie attendu par les supporters toulonnais ?

C’est l’actualité du moment. Alors qu’il a effectué son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs ce lundi, Melvyn Jaminet est sous le feu de projecteur depuis quelques semaines. Et pour cause : transféré de Toulouse à Toulon en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire grâce à un rachat de contrat laissant de plus en plus songer à l’arrivée d’un mercato hivernal dans le rugby un de ces jours, l’arrière international (20 sélections) vient dans le Var pour relancer sa carrière. Elle qui est sur la pente descendante depuis l’été 2022, soit au moment de sa venue dans la ville rose.

Ce week-end, l'enfant de Hyères a donc pris ses cliques et ses claques et quitter les bords de la Garonne pour regagner ceux de la Méditerranée. Sur la Rade, il vient donc retrouver son club formateur, dans lequel il a fait toute son école de rugby. Mais aussi sa famille et ses proches, qu'ils soient de la ville aux palmiers, à Toulon, en passant par ceux du Gapeau. Un retour aux sources, donc, pour l'enfant du pays, et une aubaine pour le RCT, qui pleure toujours le départ voilà 1 an et demi d'un autre enfant du club : Louis Carbonel.

Le messie, vraiment ?



Mais que va réellement apporter Melvyn Jaminet à Toulon, lui qui n’est pas en grande réussite depuis une grosse saison maintenant ? Sera-t-il le messie que tout le monde semble attendre du côté de Mayol ? Partir de ce postulat semble être une grosse erreur.

Déjà parce que le garçon de 24 ans n'est pas un Henry Arundell, à l'arrière. Lui ne traverse pas le terrain (3 essais en 31 matchs de Top 14) comme il savait le faire en ProD2, est régulièrement bousculé physiquement - notamment dans les airs - et semble avoir cette difficulté d'adaptation au Top 14 depuis qu'il y évolue. Le manque de confiance explique-t-il cela ?

Il est vrai qu'à Toulouse, on n'a jamais retrouvé le Jaminet entreprenant et insouciant qu'il semblait être à ses débuts sous le maillot Bleu, à l'été 2021. Des qualités qui, ajoutées à sa vitesse et à une qualité de frappe quasiment unique sur la scène internationale, avaient permis au frère de Dylan de débuter 12 rencontres consécutives avec l'équipe de France. Depuis ? Il a enchaîné des blessures aux chevilles et perdu sa place à l'arrière en sélection, aussi bien qu'il n'a jamais réellement gagné la sienne avec le Stade Toulousain.

Saura-t-il retrouver toutes ses qualités du côté de son Toulon natal ? C'est en tous cas ce que l'on souhaite à ce garçon qui, par à-coups, a aussi montré l'étendue de son talent. Et qui a pour lui le fait d'arriver dans un club où les solutions à l'arrière ne sont pas légion. En l'occurrence, Aymeric Luc y est le gardien du temple depuis son arrivée en 2021 (44 titularisations à ce poste), mais, s'il continue de "faire le taf", comme on dit, n'est plus aussi éblouissant que lors de sa première saison toulonnaise. Derrière lui, le jeune Marius Domon (21 ans) est intéressant mais encore un peu tendre sur différents aspects du jeu, tandis que Setariki Tuicuvu, formé à ce poste, n'y a pas évolué une seule fois depuis son arrivée aux pieds du Faron.

Dès lors, Jaminet, qui s'est engagé jusqu'en 2028, a les cartes en main pour devenir le titulaire du poste, en effet. Avec, comme argument de valeur, toujours ce jeu au pied et cette qualité exceptionnelle face au but (813 points en 79 matchs professionnels, dont 65 titularisations), qui pourrait bien lui donner une longueur d'avance sur la concurrence lors des matchs couperets. S'appuyer sur un buteur à 90% de réussite et 60 mètres dans les jambes peut aider, en effet…