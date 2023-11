TOP 14. Jaminet, Fainga’anuku… C'est Noël avant l'heure ce lundi à Toulon

C’était l’une des questions de ce lundi matin, dans le Var. Melvyn Jaminet serait-il présent sous ses nouvelles couleurs rouges et noires, lui qui était encore à Toulouse samedi soir, lors de la victoire des Hauts-Garonnais sur Clermont ? L’arrière de 24 ans a fait jouer le suspens jusqu’au bout puisqu’il est sorti le dernier du vestiaire toulonnais, pour le premier entraînement de la semaine.

Une arrivée qui semblait faire plaisir aux supporters, heureux de revoir un des minots de la Rade de retour chez lui. D’autant qu’au rayon des arrivées, le RCT devrait être verni en ce dernier lundi de novembre : durant l’après-midi, c’est le vice-champion du monde All Black Leicester Fainga’anuku qui est attendu aux abords du RCT Campus. Après presque un mois de vacances chez lui à l’issue du Mondial, le 1200ème All Black de l’histoire (7 sélections, 5 essais ) s’est envolé ce dimanche de l’Aotearoa.

Deux renforts de poids, qui vont grandement compléter l’effectif varois, désormais presque au complet. Fainga’anuku, qui peut jouer à l’aile et au centre, devrait apporter beaucoup de puissance et de possibilités à Pierre Mignoni. On rappelle qu’en club, le gaillard aux mensurations proches de celles de Caleb Clarke (1m88 pour 109kg) a inscrit 23 essais sur les deux dernières saisons.