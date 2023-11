VIDÉO. RUGBY. ''C’était du bon temps'', l'hommage de Mola à Jaminet, nouvel ex du Stade Toulousain

Après la rencontre contre l’ASM Clermont Auvergne, le manager du Stade Toulousain Ugo Mola a rendu hommage à son arrière sur le départ, Melvyn Jaminet.

Sur les réseaux sociaux du club et au centre de la pelouse d’Ernest Wallon, le Stade Toulousain a rendu hommage à Melvyn Jaminet, ce samedi. Le petit discours d’adieu a été tenu par Ugo Mola, après la victoire bonifiée des siens 31-10, dans le cadre de la 8ᵉ journée de Top 14.

Entouré de ses désormais ex-coéquipiers, l’arrière international a eu le soutien de son ancien entraîneur. “On lui souhaite bonne chance. Sincèrement, le peu de temps qu'il a passé avec nous, c'était du bon temps. Je vais le croiser, vous allez le recroiser, juste sous un autre maillot... Bonne chance à toi, bonne chance à ton club. Juste, restez un peu derrière nous.”

Se permettant un trait d’humour, Ugo Mola voit partir un joueur de calibre international vers un concurrent direct au Top 6 en cours de saison. Sur le visage de Melvyn Jaminet, un grand sourire s’affiche. Peut-être l’émotion de se dire que l’on quitte un bon groupe de copains, pour en retrouver un autre.

Jaminet, un petit tour et puis s'en va

Durant son passage à Toulouse, le numéro 15 aura joué 19 rencontres avec les Rouge et Noir en près d’une saison et demie. Un constat très honorable, sachant que Melvyn Jaminet a été sérieusement blessé à deux reprises la saison dernière. Le Bleu avait ainsi loupé une bonne partie de la fin d’année 2022 du Stade Toulousain, ainsi que la fin de saison.

En autant de matchs, il aura tout de même inscrit 143 points, soit une moyenne de 7,5 points par rencontre. Régulièrement titularisé lorsqu’il était utilisé, le buteur a aussi pu aller en Terre promise à 3 reprises, dont lors de sa dernière rencontre jouée avec Toulouse, contre son ancien club de Perpignan.

Avant de dire adieu à ses coéquipiers, Melvyn Jaminet a mené le “mili mili patia” fêtant la victoire contre Clermont. Bientôt de retour sur les terres de son enfance, il chantera le Pilou Pilou à gorge déployée.

Paradoxalement, quand on se rend sur le compte X de Melvyn Jaminet, la dernière publication a déjà un air nostalgique. Publiée le 12 septembre 2022, elle parle de sa “première à la maison”. Sur Instagram, il a remercié l'écurie toulousaine pour cette étape dans sa carrière. Un refuge rouge et noir qui ne l’a couvé que durant 1 an, 2 mois et 13 jours. Désormais, place aux mêmes couleurs, mais sous un autre toit.

