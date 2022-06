1m88 pour 109kg et meilleur marqueur du Super Rugby : voici Leicester Fainga'anuku

Fainga'anuku, 22 ans, a franchi un palier cette année, avec ses 10 essais inscrits en Super Rugby. Si bien que le colosse vient d'être appelé chez les Blacks.

Avec un nom pareil, avouez que le garçon ne pouvait qu'être destiné à quelque chose de grand dans le rugby ! Et pour cause, Fainga'anuku, Leicester de son prénom, est aujourd'hui le meilleur marqueur du Super Rugby. Avec 10 essais inscrits cette saison et en plus d'avoir permis d'injecter 5000$ dans la cagnotte versée à son archipel natal des Tonga, personne ne fait mieux dans la principale compétition de l'hémisphère sud aujourd'hui. Ce malgré la forte concurrence qui règne parmi les "try-scoring machine", entre les Sevu Reece, Will Jordan, Salesi Rayasi ou Tom Wright. Et si la majeure partie de ceux-ci furent des essais plus ou moins tout faits, Fainga'anuku a quand même franchi un vrai cap cette saison... Au point de relayer le All Black George Bridge sur le banc !

VIDEO. 😱Fainga’anuku (Crusaders) défie les lois de la physique pour un essai irréel

Il faut dire que grâce à son physique herculéen, le pensionnaire des Tasman Makos propose de sérieux avantages dans une ligne de 3/4. D'ailleurs, beaucoup parlaient de Caleb Clarke comme le "successeur" de Jonah Lomu du fait de son gabarit (1m84 pour 107kg), mais Fainga'anuku a de sérieux arguments pour y prétendre lui aussi. Du haut de ses 1m88 pour 109kg, le Tongien d'origine fait souvent de sacrées différences dans son couloir. Puissant, fort comme un boeuf au moment de conclure, doté d'un bon raffut mais aussi d'une belle foulée sur 50 mètres et de skills de qualité, le natif de Nuku'alofa représente l'avenir sur l'Aotearoa. D'aucuns lui trouvent aussi de nombreuses similitudes avec (le jeune) Ma'a Nonu.

😱Caleb Clarke invoque Lomu pour une course PHÉNOMÉNALE face aux Wallabies [VIDEO]

Il est vrai que comme la légende All Black (103 capes), Fainga'anuku joue encore principalement à l'aile à 22 ans, mais a la faculté d'évoluer au centre avec - à peu près - la même indifférence. Là où on le voit notamment régulièrement durant le Bunning NPC, le fameux championnat des provinces néo-zélandaises. Cela a-t-il contribué à sa sélection dans le squad All Black pour la tournée estivale qui se prépare ? Assurément, d'après les observateurs locaux. Toujours est-il qu'après plus de 3 ans à performer de manière sporadique avec les Crusaders, le petit frère de Tima (ex joueur de l'USAP qui vient d'être appelé par les Tonga) a gagné en régularité cette saison, jusqu'à s'offrir ce ticket pour le mois de juillet, mais aussi assurer sa place de titulaire en finale du Super Rugby.

Samedi à 9h35, celui qui cultive son style avec attention (tatouages, cheveux ébouriffés, boucles d'oreille...) sera au duel avec un autre grand prétendant à l'aile des All Blacks : Mark Telea. Et si le Aucklander est l'un des grands perdants de la première liste de l'année de Ian Foster, Fainga'anuku aura fort à faire pour prouver au sélectionneur qu'il ne s'est pas trompé. Qu'à cela ne tienne, les murs devraient trembler, aux abords de la mythique pelouse de l'Eden Park.

