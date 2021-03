VIDEO. 😱Fainga’anuku (Crusaders) défie les lois de la physique pour un essai irréel

Le match du Super Rugby Aotearoa entre les Crusaders et les Chiefs a été marqué par un essai incroyable par l'ailier Leicester Fainga’anuku.

Le match du Super Rugby Aotearoa entre les Crusaders et les Chiefs avait d√©but√© par une tr√®s belle r√©alisation de Damian McKenzie suite √† une tr√®s belle qualit√© de passe. Mais le All Black s'est fait voler la vedette par Leicester Fainga‚Äôanuku. La star montante du rugby n√©o-z√©landais s'est illustr√© de mani√®re acrobatique au quart d'heure alors que les Chiefs menaient 10 √† 0. √Ä l'origine de l'action, une perc√©e d'Havili sur les cannes apr√®s un gros raffut sur Nanai-Seturo suivi d'une longue passe sur l'aile de Fainga‚Äôanuku. Ce dernier a alors pass√© la surmultipli√©e face au retour de McKenzie. L'arri√®re des All Blacks a tout donn√© pour pousser son adversaire en touche. Mais celui-ci a r√©ussi malgr√© tout √† poser le ballon dans le coin du terrain en d√©fiant les lois de la physique. Dans l'h√©misph√®re nord, l'essai n'aurait sans doute pas √©t√© accord√©. L'arbitre estimant qu'il n'avait pas le contr√īle du ballon ou bien que le pied avait effleur√© la pelouse. Mais dans le Super Rugby Aotearoa, cette r√©alisation n'a pas √©t√© refus√©e pour le plus grand plaisir des supporters.