Nouvelle-Zélande. Tuivasa-Sheck, Faiga'anuku convoqués : rassurez-vous, les Blacks ont toujours un réservoir de folie

Ian Foster, a dévoilé la liste des 36 joueurs qui affronteront l'Irlande cet été. Malgré quelques absences, le réservoir reste toujours aussi riche. Sam Cane a été désigné capitaine.

On le sait, quand il est question de rugby, au pays du long nuage blanc, on ne manque pas de talents. Ce lundi, le sélectionneur Ian Foster, a révélé le groupe néo-zélandais (36 joueurs) qui affrontera l'Irlande en juillet prochain, au cours de trois test-matchs (2,9 et 16 juillet). Après une tournée automnale ratée, les All Blacks, qui auront à cœur de prendre leur revanche sur les Irlandais, devront se passer de Patrick Tuipulotu et Damian McKenzie, tous deux exilés au Japon et donc non sélectionnables. Blessés, le pilier Joe Moody, le troisième ligne aile Ethan Blackadder et le centre Anton Lienert-Brown ne font pas partie de cette liste. En revanche, et c'est là toute la force de frappe phénoménale que possède les hommes à la fougère, on remarque la première convocation de l'attraction des Blues, Roger Tuivasa-Sheck. Ancien joueur star de Rugby à XIII, Tuivasa-Sheck est revenu à ses premiers amours cette saison, le XV, dans l'espoir d'intégrer les All Blacks. Pari réussi donc pour l'actuel trois quarts centre des Auckland Blues.

Parmi les autres petits nouveaux, on retrouve Leicester Fainga'anuku, qui explose véritablement cette saison avec les Crusaders. L'ailier de 22 ans, est actuellement le meilleur marqueur de la saison de Super Rugby avec 10 réalisations et n'en finit plus de martyriser les défenses. Excellent également avec les Blues, l'arrière Stephen Perofeta, buteur précis et joueur de talent, remplace numériquement McKenzie et connaîtra lui aussi ses premiers moments avec les Blacks. Enfin, les autres novices se nomment Aidan Ross, Pita Gus Sowakula et Folau Fakatava. Ce dernier remplace contre toute attente TJ Perenara, grand absent de la liste des 36 joueurs. Vous l'aurez compris, malgré des absences de marque, la Nouvelle-Zélande possède toujours un impressionnant vivier. Les trois frères Barrett sont convoqués, alors que Sam Cane a été désigné capitaine de la sélection.

Avants

Arrières