RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Un international anglais à Toulon avec effet immédiat, un autre a donné son accord

Selon le Telegraph, le 3e ligne international des Saints Lewis Ludlam va quitter son club de toujours pour Toulon. Son compatriote Jack Singleton y serait déjà.

La presse anglaise confirme le départ de Lewis Ludlam vers la France et le Top 14. Selon le Telegraph, le 3e ligne des Saints va quitter son club de toujours pour Toulon. Un transfert qui avait déjà été évoqué il y a quelques semaines par L'Equipe et qui se confirme. Le joueur de 27 ans fait pourtant partie des éléments sur lesquels compte le XV de la Rose.

Néanmoins, le capitaine de Northampton n'avait pas reçu les garanties nécessaires de la part de sa fédération. Laquelle doit mettre en place des contrats hybrides l'an prochain. Un salaire plus élevé ainsi qu'un contrat plus long ont donc convaincu le combattant des Saints de traverser la Manche.

Il retrouvera notamment David Ribbans au RCT, l'un des cinq joueurs du squad anglais lors de la Coupe du monde à évoluer en France désormais. Pour rappel, Joe Marchant porte les couleurs de Paris tandis que Jack Willis est toujours sous contrat avec Toulouse. Sans oublier la récente arrivée de Henry Arundell au Racing 92.

Un contingent anglais qui va se renforcer dès cette semaine puisque Var Matin nous apprend que le Rugby club toulonnais a aussi jeté son dévolu sur un sujet de Sa Majesté, Jack Singleton. Également âgé de 27 ans, il a aussi défendu les couleurs de son pays à la Coupe du monde. Mais c'était en 2019 au Japon face aux USA.

Le talonneur aux trois sélections débarque en provenance de Gloucester où il n'a joué que deux matchs de Premiership cette saison face à Sale et son ancien club, les Saracens. Nos confrères expliquent qu'il serait déjà à Toulon. Et pour cause, le RCT fait face à la blessure longue durée d'Anthony Etrillard.

Mais aussi à celle plus récente de Teddy Baubigny, victime d’une fracture de la main la semaine dernière à l'entraînement. Il était donc important pour la formation varoise de rapidement trouver un profil qui corresponde aux attentes du staff. Il pourra permettre une rotation avec Christopher Tolofua et le jeune Yanis Boulassel.

Toulon tourne bien en ce moment et il ne faut pas casser la bonne dynamique. Les hommes de Mignoni occupent la quatrième place du Top 14 et restent sur trois succès de rang. Vainqueurs du Racing, ils sont allés battre Clermont au Michelin avant de dominer Castres avec la manière à Mayol samedi. Ils recevront des Palois en forme également ce début de saison avant la parenthèse européenne.