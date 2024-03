RUGBY. Top 14. COMPOSITION. Toulouse avec Dupont en 10 et Ntamack sur le banc face à Pau

Ce samedi, le Stade Toulousain accueille Pau dans le cadre de la 20e journée de Top 14. Découvrez la composition de Toulouse face à Pau.

Pour ce match, le staff a choisi d'aligner une équipe très compétitive de manière à avoir une bonne dynamique en vue du 8e de finale à domicile face au Racing 92 la semaine prochaine avec notammet Mauvaka, Flament et Meafou devant dès le coup d'envoi.

La troisième ligne sera composée de l'Anglais Willis et des Tricolores Cros et Roumat tandis que Théo Ntamack et Brennan seront sur le banc.

Finisseur la semaine passée face à l'UBB, Antoine Dupont est titulaire face aux Béarnais. Mais pas à la mêlée, puisque c'est Paul Graou qui a été choisi.

L'habituel numéro 9 enchaîne à l'ouverture comme face à Bordeaux où il avait remplacé Ramos dès l'entame de la rencontre après sa blessure.

Notez que Romain Ntamack fait son grand retour à la compétition après sa blessure au genou l'été dernier. Le numéro 10 devrait avoir du temps de jeu en sortie de banc au cours de la rencontre.

Lebel, Chocobares, Barassi, Tauzin et Mallia forment la ligne d'attaque. Notez que qu'Arthur Retière et Paul Costes sont sur le banc aux côtés de Baille.