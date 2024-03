RUGBY. Top 14. Très épais, reposé, quel impact aura Romain Ntamack sur le Stade Toulousain ?

L'ouvreur Romain Ntamack est en passe de reprendre le chemin du terrain avec beaucoup d'envie. Un plus pour le Stade Toulousain en cette fin de saison.

Une poignée de matchs nous sépare de la fin de la saison régulière du Top 14. Les phases finales de la Champions Cup démarrent quant à elles la semaine prochaine. Un solide calendrier attend les clubs français et particulièrement ceux qui sont encore en lice au niveau européen. C'est maintenant que la préparation et la fraicheur vont faire la différence.

Du côté du Stade Toulousain, on possède un effectif suffisamment étoffé pour aller au bout sur les deux tableaux. Néanmoins, on se réjouit également de récupérer un élément de l'envergure de Romain Ntamack. L'ouvreur va faire son grand retour à la compétition après sa grave blessure avec les Bleus à l'orée de la Coupe du monde.

Romain Ntamack plus fort que jamais ?

Pour l'heure, rien d'officiel quant à sa reprise. "L’objectif est de lancer Romain quand il sera à 100 %, commente Clément Poitrenaud via le Midi Olympique. Nous ne sommes pas loin de la vérité". On peut imaginer qu'il sera non pas titulaire lors de la réception de Pau samedi, mais au minimum sur la feuille de match.

Lui donner du temps est important en vue du 8e de finale de Champions Cup face au Racing 92. Si Toulouse a très bien tourné en son absence. Le numéro 10 est un joueur qui peut faire la différence au même titre que son compère de la mêlée. " Tout le monde s’est inquiété de perdre Antoine Dupont pendant la Coupe du monde mais la perte de Romain est du même acabit en termes de manques pour le XV de France." RUGBY. Romain Ntamack pas un attaquant ? Cette stat va ''peut-être remettre quelques idées en place'' Joueur de caractère et fiable, il a montré par le passé, et notamment lors de la finale du Top 14 face au Stade Rochelais, qu'il pouvait faire basculer un match sur une fulgurance. Malgré son jeune âge, il a aussi montré qu'il était capable de joueur avec beaucoup de maturité. Lancé très tôt dans le grand bain du professionnalisme, il possède déjà une énorme expérience.

Poitrenaud ne tarit pas d'éloges envers son poulain. "C’est un joueur qui va possiblement atteindre dans les prochains mois le pic de sa carrière." De très bon augure pour le Stade Toulousain et le XV de France dans les moins voire les années à venir. En espérant bien évidemment qu'il sera épargné par les pépins physiques. RUGBY. Top 14. Déjà injouable, et dire que Toulouse va bientôt récupérer Dupont et Ntamack !Pour éviter une rechute ou toute autre blessure, l'ouvreur a mis les bouchées doubles durant son absence. Un renforcement qui se traduit par une prise de masse, en particulier sur le haut du corps. "Il a effectivement pris mais il devrait rapidement perdre un peu de poids après quelques matchs." On peut donc s'attendre à voir un Romain Ntamack plus "tanké" qu'à l'habitude.

Franchement, il a fait une très bonne rééducation. Il est très, très costaud maintenant, attention. (Santiago Chocobares via La Dépêche)

Cela aura-t-il un impact sur son jeu ? Peut-être en attaque où il portera peut-être plus le ballon pour défier l'adversaire. "En défense, il a déjà montré que son physique était suffisant pour faire le boulot". Si d'aventure Toulouse venait à manquer de joueurs devant, son coéquipier Aldegheri le voit bien glisser en troisième ligne pour dépanner. "Il est costaud, solide, il a bien bossé, cela se voit".

Un exemple pour ses coéquipiers

Une chose est sûre, son retour au sein du groupe fait du bien à tout le monde. Et pas seulement grâce à ses qualités sur le pré. Tous saluent son mental, sa détermination et son professionnalisme pour revenir à son meilleur niveau. Privé de la coupe du monde, celui qui avait offert le titre à Toulouse grâce à un essai de légende revient aussi avec beaucoup d'envie pour décrocher de nouveaux titres. RUGBY. Après Meafou, un autre phénomène physique du Pacifique choisit le XV de France"C’est bizarre parce qu’il est plus jeune que moi, mais c’est un exemple. Quand tu vois des joueurs comme ça, tu te dis que le mec est professionnel, bosse, c’est un plaisir", confie le pilier via La Dépêche. On peut donc dire que Romain Ntamack sera un renfort de poids dans tous les sens du terme pour Toulouse en cette fin de saison.