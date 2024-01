RUGBY. Romain Ntamack pas un attaquant ? Cette stat va ''peut-être remettre quelques idées en place''

Avant de se blesser, Romain Ntamack était dans une forme étincelante, en particulier en attaque, comme le montre cette statistique de ses performances en 2023.

On le sait, pour le Tournoi des 6 Nations, le XV de France sera privé de sa charnière titulaire depuis 2020. Antoine Dupont sera avec France 7 tandis que Romain Ntamack peaufine son retour après sa blessure. En l'absence des deux Toulousains, ce sont deux Bordelais qui devraient avoir les clés du camion bleu : Maxime Lucu et Matthieu Jalibert.

Et ça tombe bien puisque les compères de l'UBB sont sur un nuage en ce moment. La formation girondine enchaîne les victoires en Top 1' comme en Champions Cup. Et la charnière n'y est pas étrangère. Leur entente et leurs repères communs seront à n'en pas douter un plus pour l'équipe de France dans sa quête d'un nouveau titre et surtout d'un Grand Chelem. RUGBY. Top 14. Maxime Lucu dans une forme étincelante, c'est tout bon pour le Tournoi des 6 NationsLucu a prouvé lors de la Coupe du monde et surtout récemment qu'il était plus qu'un finisseur et un joueur capable de gérer les fins de matchs. Quant à Jalibert, il a relevé les manches en défense et s'affirme de plus en plus en attaque. Il a été en 2023 le deuxième joueur a réalisé le plus de passes décisives en moyenne par match derrière Antoine Dupont.

XV de France. Jalibert et Dupont sont les bons princes du rugby et cette stat' le prouve !

Depuis le Mondial au Japon, l'ouvreur bordelais s'est installé au sommet des meilleurs ouvreurs en termes de franchissements (0,94 par match) devant Romain Ntamack (0,65). A l'heure actuelle, le XV de France possède deux des meilleurs ouvreurs de la planète ovale d'un point de vue offensif.

On retrouve en effet les deux hommes très bien placés dans le classement du plus grand nombre de franchissements en 2023. Cette fois-ci, c'est le Toulousain qui est devant le Bordelais avec 14 franchissements toutes compétitions confondues juste derrière le All Black Richie Mo'unga.

15 - Richie Mo'unga (15) has made the most breaks of any #10 in men's rugby in 2023 (all major club & int. comps), however @RomainNtamack has made the most per 80 mins, of those to play 800+ mins (0.9). Stars. https://t.co/ikpQPLvzHz pic.twitter.com/XWi81QKaEv — OptaJonny (@OptaJonny) December 20, 2023

Mais si on regarde la moyenne par match, c'est le Tricolore qui domine. "Par rapport au fait qu’on dise parfois que je ne suis pas un attaquant, cela aidera peut-être à remettre quelques idées en place, a confié Ntamack au Midi Olympique. Je ne suis pas trop porté sur les statistiques individuelles mais elles sont parfois un peu parlantes. Cela veut dire quelque chose quand même."

En pleine reprise quatre mois après son opération, il espère revenir encore meilleur. Sans doute a-t-il l'envie de répondre à certaines critiques. "J’ai vu passer pas mal de commentaires dès lors que je n’étais plus sur le terrain. Et le fait que je sois absent a visiblement permis à certains de se rendre compte de l’importance que je pouvais avoir sur des actions ou des matchs qui comptaient. Après, je ne sais pas si j’aurais fait mieux qu’un autre."

Une chose est sûre, avec Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, le XV de France est plus que jamais armé pour l'avenir. Il faudra sans doute attendre le mois de novembre pour les voir à nouveau réunis sur une feuille de match tricolore. Mais les Bleus sont malgré tout entre de bonnes mains. D'autant que d'autres jeunes poussent derrière à l'instar du Rochelais Hugo Reus. Néanmoins, les cas Belleau ou encore Carbonel, pour ne citer qu'eux, ont récemment prouvé qu'il n'était pas aisé de s'installer avec le numéro 10 dans le dos et le coq sur coeur. RUGBY ''Il y a des mecs à mon poste bien plus proches et plus légitimes que moi'', Reus prudent avant de parler du XV de France