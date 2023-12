RUGBY. Top 14. Maxime Lucu dans une forme étincelante, c'est tout bon pour le Tournoi des 6 Nations

Le demi de mêlée de l'UBB Maxime Lucu a été très bon face à Clermont comme il est depuis plusieurs semaines. De bon augure en vue du Tournoi.

VIDEO. La French Connexion de l'UBB frappe : Penaud accélère, Lucu conclut une action de 80m !A quelques semaines du coup d'envoi du Tournoi des 6 nations et du choc entre le XV de France et l'Irlande, Maxime Lucu enchaîne les grosses performances sous les couleurs de l'UBB. Alors qu'Antoine Dupont sera avec France 7 en vue des JO, la belle forme du numéro 9 girondin est une très bonne chose pour les Bleus.

Maxime Lucu est un grand leader est un grand capitaine de l'UBB 🔥🔥🔥💪💪💪💪 — Histoire de France (@HistoiredeFran7) December 30, 2023

"Vendredi soir, Maxime Lucu a signé une prestation de (très) haute volée", peut-on lire chez le Figaro. En premier lieu, le demi de mêlée a été excellent face aux perches avec huit coups de pied tentés pour autant de réussis face à l'ASM sur la pelouse du Michelin.

Et Maxime Lucu, c'est vraiment un patron en TOP 14 c'est fou. December 29, 2023

Du côté du Midi Olympique, Maxime Lucu "a rappelé à tout le monde qu’il avait aussi des jambes et des mains, et qu’il savait parfaitement s’en servir." Si d'aucuns le voyaient plus comme un gestionnaire pour terminer les matchs derrière Dupont, il montre qu'il sait aussi faire basculer un match en prenant ses responsabilités.

Ok il fait une spectaculaire course de 70 mètres avec un crochet dévastateur mais je continue à penser que l'exploit de cette contre attaque réside dans la prise d'initiative et les changements d'appuis de Maxime Lucu https://t.co/T5sYwUPaq6 December 30, 2023

"Étincelant" selon France Bleu, il a non seulement passé quatre pénalités mais aussi transformé les quatre essais de son équipe. Soit 20 points qui ont pesé très lourd dans le succès 40 à 35 de Bordeaux. C'est également lui qui a été à l'origine du premier essai de l'UBB avec une superbe relance depuis ses 22 mètres. VIDEO. TOP 14. Relance de 100m, cad-deb de l'espace, l'UBB fait le show, Clermont se troue !Un véritable "maître à jouer" pour la formation girondine qui a bien distribué à la passe mais aussi été précieux en défense pour mettre la pression sur son vis-à-vis. "Tout n’a pas été parfait, mais on a pris du plaisir et les téléspectateurs aussi. C’est le principal", a commenté le Tricolore au micro de Canal + à l'issue de la rencontre.

Un état d'esprit et des performances qui ont certainement dû faire plaisir au sélectionneur du XV de France Fabien Galthié. Lequel doit cependant prier pour que son demi de mêlée titulaire ne se blesse pas. Il est pour l'heure le Tricolore qui a le plus joué depuis la Coupe du monde.

RUGBY. Top 14. L'UBB en quête de fraîcheur : des joueurs indispensables bientôt au repos forcé ?Bien que l'UBB soit sur une très belle dynamique avec six victoires de rang toutes compétitions confondues, il va falloir le laisser respirer en vue des deux prochaines journées de Champions Cup. Depuis le Mondial, il n'a été sur le banc qu'une seule fois et compte déjà plus de 500 minutes de jeu.