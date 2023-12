VIDEO. TOP 14. Relance de 100m, cad-deb de l'espace, l'UBB fait le show, Clermont se troue !

L'UBB s'est imposé 40 à 35 face à Clermont ce vendredi en ouverture de la 11e journée de Top 14. Une très belle victoire pour les Bordelais arrachée en fin de match.

Et de 6 pour l'UBB ! Les Bordelais ont remporté ce vendredi soir leur sixième victoire de rang toutes compétitions confondues. Mieux encore, ils sont allés prendre des points à l'extérieur sur la pelouse de Clermont. Et avec la manière !

"On a fait le meilleur match de notre saison côté attaque mais quand tu prends 40 points à la maison... C'est le reflet de notre équipe, on manque de solidité, de maturité, on prend des points facilement", a commenté Christophe Urios via L'Equipe.

Si la formation girondine avait fait tourner, elle alignait une belle équipe qui assuré le spectacle à l'image de cette relance de près de 100 mètres initiée par Maxime Lucu qui a vu Madosh Tambwe planter le premier essai dès la 8e minute de jeu.

"Notre défense est trop fragile, sur les un-contre-un notamment." Si l'ASM a réagi par Simmons au quart d'heure, les visiteurs ont montré qu'ils étaient venus avec des intentions avec une attaque au large qui a vu Uberti déposer Raka sur les appuis avec un sublime cad-deb. Après un renversement, c'est Tambwe qui doublait la mise.

A la pause, les Bordelais menaient 23 à 15 après un nouvel essai des visiteurs par Falgoux. "Je suis en colère. Frustré, agacé. Les boules, ça me fait chier, je n'ai pas d'autre mot. Je suis en colère contre nous, parce qu'ils ne font rien, on leur donne tout, 30 points, et on se fait avoir à la fin."

Clermont pensait en effet avoir la victoire en poche après les réalisations d'Hériteau à la 44e puis Delguy avant l'heure de jeu. Ils menaient alors 32 à 26. Mais c'était sans compter sur l'envie des partenaires de Lucu en fin de partie.

Après un gros travail des avants, Poirot est entré en Terre promise à la 71e. Permettant ainsi à l'UBB de passer devant après la transformation. Un seul point séparait alors les deux formations (32-33) avant que Belleau ne donne deux longueurs d'avance aux siens grâce à une pénalité à la 75e.

Mais sur le renvoi, les Clermontois se sont totalement troués et le Wallaby Pete Samu qui en a profité pour récupérer le cuir et mettre les cannes en bord de touche pour crucifier l'ASM à quelques minutes de la sirène. Cruel pour les Clermontois. "C'est récurrent et ça prouve qu'on n'est pas encore une équipe solide."