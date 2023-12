XV de France. Jalibert et Dupont sont les bons princes du rugby et cette stat' le prouve !

En 2023, Matthieu Jalibert et Antoine Dupont sont les deux seuls joueurs au monde à distribuer une passe décisive par match international, en moyenne.

En anglais, on les appellerait “playmakers”, en France, ils sont bons princes. Sur la planète rugby, Matthieu Jalibert et Antoine Dupont sont les deux joueurs envoyant le plus souvent leurs coéquipiers à l’essai, selon une statistique Opta.

Mieux encore, avec une moyenne de 1.35 passe décisive pour le Toulousain et 1.31 pour le Bordelo-béglais, ils sont les seuls rugbymen à monter cette moyenne aussi haut. Hormis eux, personne ne dépasse la moyenne d’une passe décisive par match.

À titre d’exemple, ce classement, qui prend uniquement en compte les matches internationaux, place le centre portugais José Lima à la 3ᵉ place. Seulement, l’ancien joueur de Carcassonne pointe à… 0.91 passe décisive par match. Connus pour leurs capacités à enflammer le jeu, les deux hommes de la charnière des Bleus font également profiter les copains.

Antoine Dupont, le généreux

(Stats. XV de France 2023 : 709 minutes jouées, 1 essai, 1.35 passe d. par match)

S’il domine le classement au niveau de la moyenne, celui en valeur absolue ne lui fait pas défaut non plus. Sur l’année 2023, Antoine Dupont est également le joueur avec le plus de passes décisives toutes compétitions confondues, en club et sélection, avec 34 caviars distribués. Toutes les 80 minutes, le demi de mêlée français a envoyé l’un de ses coéquipiers en terre promise 1,4 fois en moyenne.

En Bleu, Antoine Dupont réalise une année pleine, entre victoires et tumultes. Après 12 matches disputés en 2023, il se dirige vers une année quasi-blanche avec le XV de France. Pour cause, le Toulousain rejoindra l’équipe de France de rugby à 7 dans les semaines à venir, afin de préparer les Jeux Olympiques.

Matthieu Jalibert, l'audacieux

(Stats. XV de France 2023 : 490 minutes joués, 2 essais, 1.31 passe d. par match)

Souvent remplaçant de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert a profité de la blessure du Toulousain pour s’imposer. Avec le XV de France, il a disputé 10 rencontres sur l’année 2023, pour 6 titularisations. En dehors de ses caviars, il compte aussi deux essais avec les Bleus sur le dernier calendrier.

Si son poste l’oblige à jouer avec ses coéquipiers, ce dernier se débrouille aussi très bien lui-même. Entre le début de l’année 2020 et le début de la préparation au mondial 2023, Matthieu Jalibert est le joueur réalisant le plus de franchissements au niveau international. Selon Opta, il transperçait la ligne 0,94 fois par match.

