''C’est une statistique accablante'' ! Plus de rugby et moins de coups de pied en 2024 ?

Le sélectionneur du Pays de Galles Warren Gatland estime que le jeu au pied a pris trop d'importance dans le rugby moderne par rapport à l'attaque.

A quelques semaines du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations, Warren Gatland a pris la plume pour leTelegraph afin de partager ses vœux pour cette nouvelle année de rugby. Après une Coupe du monde en demi-teinte pour le rugby gallois, le sélectionneur du XV du Poireau espère que le rugby va tirer les leçons du Mondial.

Invité à parler de son expérience lors de la Coupe du monde en France lors d'une conférence mondiale à Sydney, le technicien a relevé l'importance de la défense dans le rugby moderne.

Mais selon lui, le domaine qui a le plus d'influence sur les matchs internationaux et les résultats, c'est le jeu au pied et la stratégie qui l'entoure. A savoir le nombre de coups de pied par une équipe, le type de coups de pied et la distance.

"Ce qui s'est passé, c'est que la partie médiane du terrain est devenue la zone où aucune équipe ne veut perdre le ballon, surtout si ça découle sur une pénalité dans un ruck, que ce soit pour un joueur qui ne lâche pas, qui perd ses appuis et qui entre sur le côté." Selon Gatland, concéder une pénalité dans cette zone du terrain peut avoir une conséquence importante sur ce qui se passera ensuite et sur le temps qu'il faudra pour récupérer le ballon.

Le sélectionneur du Poireau d'annoncer que l'équipe qui a enregistré le plus de mètres au pied a eu un taux de victoire d'environ 80 % ! "C’est une statistique accablante du point de vue d’un entraîneur et d’un joueur qui veut jouer au rugby et déplacer le ballon lorsque l’occasion se présente et prendre des risques."

La récente coupe du monde a montré que l'occupation était le nerf de la guerre. Il faut donc jouer intelligemment quand on est en possession du cuir et limiter les ballons perdus, surtout au milieu du terrain. D'où le recours au pied pour éviter d'être dans une situation inconfortable.

En quart de finale, le Pays de Galles a beau avoir été meilleur que l'Argentine d'un point de vue offensif avec un nombre de franchissements, de passes et de mètres parcourus avec le ballon, ce sont les Pumas qui ont eu le dernier mot. "L'Argentine a terminé le match avec plus de coups de pied et plus de mètres au pied que nous." Warren Gatland voit ça comme un problème et il espère que des mesures seront prises pour faire pencher la balance en faveur de l'attaque.