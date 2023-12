Stade Toulousain. Antoine Dupont, le Distributeur de Caviars du Rugby : Ses Stats Impressionnantes en 2023 !

CHAMPIONS CUP. Les Chiffres Incroyables du Rugby français : Penaud, Dupont et Buros en Tête de ListeCe samedi, le Stade Toulousain reçoit Toulon en Top 14. Un joli cadeau de Noël en avance pour les supporters de deux équipes. Il devrait en effet y avoir du beau monde sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Et on espère du beau jeu entre deux formations qui possèdent de nombreux joueurs de talent. RUGBY. Pierre-Louis Barassi, de l'ombre des blessures à la lumière des essais et bientôt avec le XV de France ?Certains ont d'ailleurs brillé lors de deux dernières journées de Champions Cup. On pense notamment à Villière ou encore Jaminet côté RCT, mais surtout à Barassi, Ramos et Dupont dans les rangs toulousains. Avant de rejoindre France 7, le demi de mêlée enchaîne les matchs avec le Stade.

Et si d'aucuns ont critiqué ses performances, parfois à juste titre, lui-même estimant ne pas avoir réalisé des matchs aboutis, il continue d'être décisif pour son équipe.

Et pour son entraîneur Ugo Mola, c'est amplement suffisant. Il n'attend pas de lui qu'il traverse le terrain à chaque sortie. Faire briller ses coéquipiers est tout aussi important. RUGBY. Face à la critique, Mola réplique : ''le Antoine que vous trouvez très moyen, je vais m'en contenter''Précieux en Top 14 sur de nombreux essais inscrits par le Stade Toulousain, il a continué de distribuer des caviars lors des deux premières journées de coupe de champions et totalise désormais plus de offloads (8) que n'importe quel autre joueur dans cette compétition.

De plus, face aux Harlequins, il a délivré deux nouvelles passes décisives. Elles viennent s'ajouter à la très longue liste d'"assists", pour reprendre le terme employé par les anglophones, réalisées cette année.

Selon Opta, Antoine Dupont a ainsi réalisé plus de passes décisives (34) parmi tous les joueurs masculins, toutes compétitions confondues. Dupont, c'est 1,4 passe décisive par tranche de 80 minutes. Des statistiques qui devraient continuer d'augmenter grâce aux matchs à venir si d'aventure le demi de mêlée est aligné.

34 - @Dupont9A provided the most try assists (34) of any men's player across the major club and international comps in 2023, he also ranked highest for assists per 80 mins of those players to notch up 800+ mins (1.4). Exceptionnel. #AskOptaJonny https://t.co/QbXw3UHtWd pic.twitter.com/JHZbmXrLV0