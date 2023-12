RUGBY. Pierre-Louis Barassi, de l'ombre des blessures à la lumière des essais et bientôt avec le XV de France ?

Avec deux essais ce week-end avec Toulouse et un match solide contre Cardiff, Pierre-Louis Barassi est l’homme en forme en ce début de Champions Cup.

RUGBY. Champions Cup. Explosifs et Imparables : Ahki et Barassi, au centre de toutes les attentionsTraverser la Manche n’a pas fait perdre le cap au Stade Toulousain ce week-end. Les hommes d’Ugo Mola ont facilement gagné avec le bonus offensif 19-47 chez les Harlequins. Malgré la nomination d’Emmanuel Meafou en tant qu’homme du match, un stadiste retient notre attention depuis quelques journées : Pierre-Louis Barrassi.

Auteur d’un doublé pour cette deuxième journée de Champions Cup, il a été l’un des artisans de cette victoire. Après un bon travail en soliste de Pita Ahki, Barassi est à son intérieur et vient inscrire le premier essai dès la 7ᵉ minute de jeu. La paire de centres rouge et noire se trouve aisément en attaque et ne se troue pas en défense. Kinghorn adopté, Barassi en feu, Dupont régale, les supporters ont vibré devant le match du Stade Toulousain !Face à Cardiff, Barassi était à l’initiative d’un jeu rapide avec Ainu’u qui apporte l’essai d’Arnold quelques secondes plus tard. Important dans le jeu de l’ombre, l’ancien joueur de Lyon peut tout aussi être efficace en position d’ailier. Lors de la première journée de Champions Cup, il avait été replacé à l’aile après la sortie de Lebel. Avec une percée de vingt mètres, il amènera l’essai de Kinghorn dans les dernières minutes.

Arrivé à Toulouse la saison dernière en provenance du Lou, les débuts furent compliqués. Barassi a du faire face à un Guitoune expérimenté et un Chocobares qui veut s’imposer en tant que titulaire. Sa fin de saison avait été marquée par une blessure à l’ischio-jambier en demi-finale de Champions Cup face au Leinster. Il reviendra à temps pour la finale face au Stade Rochelais, mais ne disputera que cinq petites minutes.

Objectif équipe de France ?

Maintenant que la machine est lancée, pourquoi ne pas voir Pierre-Louis Barassi en Bleu ? Habitué à l’équipe de France chez les jeunes, il a remporté la coupe du monde et le 6x nations de moins de 20 ans.

Le centre avait ensuite participé au Mondial 2019 au Japon. Il avait en effet été appelé en renfort à la suite du forfait de Wesley Fofana. Après ça, trois matchs et un seul essai face à l’Australie lors d’un test match en 2021. RUGBY. TOP 14. Pierre-Louis Barassi : «Toulouse ne laisse personne indifférent»

Sa blessure en avril dernier l’avait fortement handicapé pour une place au Mondial 2023. Avec un Arthur Vincent en difficulté avec Montpellier, Danty et Fickou qui ont du mal à se relancer après cette coupe du monde, Barassi pourrait être un bon intermédiaire pour Fabien Galthié. Le sélectionneur de l’équipe de France, annoncera sa liste pour le tournoi des Six Nations 2024 en janvier prochain.