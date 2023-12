RUGBY. Champions Cup. Explosifs et Imparables : Ahki et Barassi, au centre de toutes les attentions

Le Stade Toulousain brille depuis deux matchs de Champions Cup. Face à Cardiff puis aux Harlequins, deux hommes se sont distingués : les centres Ahki et Barassi.

Avec des profils différents et complémentaires, c’est LA paire de centre qui fait mouche en ce début de saison. Pita Ahki et Pierre-Louis Barassi viennent tous deux de sortir deux gros matchs de Coupe d’Europe. Bien connu du public rouge et noir depuis 2018, le centre néo-zélandais connaît un début de saison difficile.

Coutumier des grosses performances, il est complétement passé à côté de son match contre le Stade Français à Paris, le centre de la défense toulousaine souvent dégarnie. Plus discret lors des précédentes rencontres, Ahki avait besoin de se retrouver. Et il a fait avec brio. Il y a deux semaines, quand Toulouse a pris le dessus sur Cardiff 52 à 7, il avait été un des principaux artisans de la victoire, notamment dans le secteur défensif (7 plaquages). En attaque, il s’est montré plus discret, laissant sa place au profil plus offensif de Santiago Chocobares à l’heure de jeu.

Dans le même temps, Pierre-Louis Barassi signait son retour au sein du XV de départ du Stade Toulousain. Pas épargné par les pépins physiques, il fallait à Ugo Mola dans sa ligne de trois-quarts un profil comme celui du natif de Sélestat. Présent sur 7 feuilles de match en début de saison, il avait dû ronger son frein entre blessures et contre-performances. Il avait du feu dans les jambes lors du match contre les Gallois, et sans marquer d’essai, il avait été un des meilleurs Stadistes sur le pré. Actif sur les deux premiers essais (Lebel et Arnold), il est repositionné à l’aile enfin de match. Il réalise une percée de 30 mètres, très dur à mettre au sol, et quelques rucks plus tard, c’est Blair Kinghorn qui inscrit le dernier essai du match.

Après la rencontre, le manager Ugo Mola n’avait pas manqué de souligner la performance de l’ancien Lyonnais : « J’aurais aimé qu’il soit récompensé (élu homme du match, NDLR), parce que, franchement, il a fait un gros match offensivement et défensivement. Il nous a amené cet afflux nerveux dont on avait parfois manqué ces dernières semaines ». Le coach rouge et noir avait conclu : « Maintenant, il faut que ça enchaîne. » Le match des Harlequins lui a donné raison.

Face aux Harlequins, la copie presque parfaite

Sur la pelouse du Stoop, dans la banlieue de Londres, la paire de centres toulousaine a fait fort. Dès la 7ème minute de jeu, Pita Ahki transperce la défense au niveau de la ligne des 22. Crochet, feinte de passe et percussion, le Néo-Zélandais déploie toute sa palette technique. À 5 mètres de l’en-but, il sert à l'intérieur Pierre-Louis Barassi, qui n’a plus qu’à aplatir. Une action qui montre la complémentarité des deux hommes. Le Kiwi accélère et amène l’essai de Delibes pour Toulouse. Puis, au quart d'heure de jeu, ce qui aurait pu être le tournant du match.

Pita Ahki est coupable d’un plaquage jugé dangereux par l’arbitre sur le deuxième ligne Lamb, et écope d’un carton jaune. Dix minutes pendant lesquelles les Toulousains ne vont encaisser aucun point. Au centre du terrain, Pierre-Louis Barassi plaque à tour de bras, épaulé par Dimitri Delibes. L’attaque des Harlequins se casse les dents sur la défense toulousaine, alors que les Haut-Garonnais récupèrent de plus en plus de balles.

En seconde période, les Anglais souffrent de plus en plus. Ahki est partout sur le terrain, attaque, défend, avance sur le moindre impact. À la 51ᵉ minute de jeu, Rodrigue Neti livre un offload décisif pour Pierre-Louis Barassi. Sur la ligne des 30 mètres, le Toulousain met deux défenseurs dans le vent et file inscrire son doublé. À l’issue de la rencontre, Ugo Mola a paru satisfait : « Offensivement, il a été remarquable. » Puis il a ajouté via le Midi Olympique, sourire en coin : « quand on a des joueurs qui sont à leur niveau, comme par hasard, ça ne va pas trop mal ». Les Toulousains vont devoir rebasculer sur le Top 14. Le Stade Toulousain recevra le RC Toulon ce samedi pour un choc 100% Rouge et Noir. L’occasion pour la paire de centres Ahki-Barassi de continuer à faire des siennes.