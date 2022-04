RUGBY. TOP 14. Pierre-Louis Barassi : «Toulouse ne laisse personne indifférent»

Le centre du LOU, Pierre-Louis Barassi, est revenu dans un entretien au Midi Olympiques de ce lundi 18 avril sur son départ au Stade Toulousain.

Le centre international de Lyon Pierre-Louis Barassi, ira au Stade Toulousain la saison prochaine. Il rejoint une armada d'arrivées composée notamment de Melvyn Jaminet, Ange Capuozzo ou encore Arthur Retière. Au club rhodanien depuis six ans, "Pilou" est revenu sur les raisons de son choix de départ à Toulouse. Lui qui peut jouer le titre en Top 14 avec Lyon à la fin de la saison. "Il s'agit de ma sixième saison à Lyon, où j'ai disputé mes premiers matchs professionnels et à qui je serai toujours redevable, explique-t-il au Midi Olympique. Mais on a beau se remettre en question en permanence, et tout faire pour sortir au quotidien de sa zone de confort, la meilleure façon de le faire, c'est encore de se mettre en danger en changeant d'environnement".

Le choix de se rapprocher de sa famille établit à Narbonne a également pesé dans le choix de l'actuel Lyonnais. Mais également l'approche de la Coupe du Monde en France, où Barassi souhaite changer de statut et prétendre au groupe des Bleus pour y participer.

C'est vrai que Toulouse fait partie de ses clubs historiques, qui ne laissent personne indifférent. Tu peux toujours refuser, bien sûr, mais bon… J'ai pris le temps de réfléchir, j'ai bien pesé les pour et les contre, mais au final, ce qui l'a emporté, c'est surtout ce besoin de changer d'air à ce moment de ma carrière.

Aux côtés de la charnière du XV de France, et en concurrence avec Pita Ahki, Sofiane Guitoune, Chocobarres ou Tauzin, Pierre-Louis Barassi aura effectivement de quoi progresser. Mais sera-ce suffisant face à la paire de centre vainqueuse du Grand Chelem Danty-Fickou ?

