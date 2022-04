RUGBY. Top 14. Les phases finales : mission impossible pour le LOU ?

7ᵉ à 4 journées de la fin, la position actuelle du LOU n'est pas idéale pour espérer se qualifier pour les phases finales. D'autant que le calendrier s'annonce complexe...

Dans le Top 6 pendant une grande partie de la saison, Lyon est aujourd'hui plus que jamais proche d'une non-qualification pour les phases finales. Un deuxième échec après celui de l'année passée, qui ferait mal aux coéquipiers de Baptiste Couilloud. D'autant que cette année est la dernière chance pour Pierre Mignoni et tout un groupe (Ngatai, Ivaldi ou encore Barassi sur le départ) de remporter un titre ensemble. Mais voilà, les quelques points laissés en route en cours de saison font mal aux Rhodaniens : on pense récemment aux défaites à zéro point face à Toulouse et Clermont, ou encore au revers cruel contre Castres. Des affrontements mal payés pour les Lyonnais, et qui se font ressentir au classement : 7ème avec 2 points de retard, le LOU est récemment sorti du Top 6, avec la claque reçue face au RCT à domicile (10-43). Si rien n'est dramatique d'un point de vue comptable, le calendrier, ainsi que la dynamique de ses concurrents pourraient avoir raison de Tuisova and co. Alors, se qualifier pour les phases finales : mission impossible pour le LOU ?

Pour espérer se qualifier, le LOU devra obligatoirement compter sur des défaites du Racing 92, de Toulouse, ou encore du Stade Rochelais. Problème, ces formations ont (sur le papier du moins) un calendrier moins compliqué que celui de Lyon en championnat. En effet, les hommes de Mignoni devront tout d'abord batailler sur la pelouse de Brive (qui a récemment battu largement Castres à domicile), avant de faire face aux deux premiers du championnat, Montpellier et Bordeaux. Trois rencontres très délicates, qui précéderont un dernier match face au Stade Rochelais. Autrement dit, il faudra engranger un maximum de points sur les 20 restants, si les Lyonnais souhaitent dépasser le Racing ou Toulouse. Mais attention, au-delà de regarder devant au classement, Lyon devra aussi jeter un coup d'œil dans le rétro ! Car le RCT (futur club de Mignoni) remonte la file à toute allure, sans se soucier des dommages collatéraux. Et même si le calendrier n'est pas non plus très clément à l'égard des Varois, il ne serait pas étonnant de voir ces derniers rattraper leurs confrères du Rhône.

Si le calendrier du LOU pourrait être un souci, la forme actuelle du club, elle, en est un autre. Car ces derniers temps, les résultats ne sont pas là ! En effet, les Lyonnais restent sur 3 défaites consécutives à zéro point en championnat, leur dernier succès remontant au 26 février dernier face à Biarritz (34-15). Pire, le LOU n'a pris que 6 points sur les 25 possibles lors des cinq dernières journées. Bien trop peu pour espérer se qualifier dans les 6. D'autant que de son côté, le RCT lui, a glané 20 points, tandis qu'une équipe comme le Stade Rochelais en a récolté 17. Autrement dit, la tendance n'est pas en faveur des coéquipiers de Berdeu. Rappelons également qu'en règle générale, le Top 6 se joue aux alentours des 70 points en Top 14 (68 points de moyenne lors des 5 dernières éditions). Actuellement, Lyon est à 56 unités. La mission s'annonce donc compliquée, mais loin d'être impossible : notons tout de même que les clubs devant le LOU comme le Racing 92 ou encore le Stade Toulousain ne sont également pas les équipes les plus en forme du moment. Enfin, la récente victoire en Challenge Cup face à Worcester (31-17) pourrait redonner de la confiance au groupe lyonnais, avant un déplacement à Brive qui s'annonce tout sauf paisible. Une chose est sûre, la bataille pour les phases finales promet des étincelles !

RÉSUMÉ VIDÉO. Le RC Toulon se donne le droit de rêver en écrasant Lyon